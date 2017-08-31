В Твери в горсаду пройдёт Ярмарка внешкольного образования

Тверской горсад в честь Дня знаний подготовил для детей развлекательные программы. Так, 1 сентября с 14:00 Центр танцевального развития JUNGLE KINGS проведет незабываемое мероприятие под названием"Здравствуй,школа!". Вас ждут выступления учеников центра, конкурсы, танцевальные джемы и мастер-классы.

2 сентября с 11:00 городской сад приглашает на Ярмарку внешкольного образования, где вы сможете выбрать кружок для вашего ребенка, а с 12:00 около сцены для самых маленьких - анимационная программа.

3 сентября с 11:00 пройдёт Фестиваль "Город детства", где вы можете прекрасно провести время на 15 игровых площадках.