Руководитель ржевского дорожного предприятия обвиняется в сокрытии денежных средств

Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 70», жителя Ржеве 1956 г.р. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере».

- По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем организации-налогоплательщика, будучи ответственным за полноту и своевременность уплаты ею налогов, а также за расходование денежных средств, заведомо зная об увеличении в период с 19.03.2013 по 26.07.2015 суммы недоимки организации перед бюджетом по налогам с 912 107 рублей до 6 907 619 рублей и выставление требований об уплате налогов, при блокировании налоговым органом расчетных счетов АО «ДЭП № 70» решил сокрыть денежные средства общества, за счёт которых должно быть произведено их взыскание службой судебных приставов, - сообщает пресс-служба прокуратуры. - С этой целью, посредством направления распорядительных писем контрагентам-дебиторам руководитель общества осуществлял расчеты с кредиторами, минуя расчетный счет АО «ДЭП № 70», используя для расчетов банковские счета организаций-дебиторов. Применялись обвиняемым и иные схемы сокрытия денежных средств. Всего им сокрыто 4 504 660 рублей от взыскания недоимки по налогам.

На следствии обвиняемый полностью признал свою вину, в отношении него прокуратура готовит исковое заявление о взыскании причиненного ущерба, для обеспечения возмещения которого на его недвижимое имущество наложен арест.

31 августа уголовное дело направлено в Ржевский городской суд для рассмотрения по существу.