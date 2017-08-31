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В Тверской области пройдёт гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке...»

31 Августа 2017 11:16
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16 сентября администрация города Торжка, Фонд сохранения русской кухни «Русская поварня», Ассоциация туризма Тверской области, Всероссийский историко-этнографический музей приглашают посетить гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке...».

«У Пожарского в Торжке…» – это грандиозный праздник русской кухни и гостеприимства, который охватит весь исторический центр Торжка – на правом и левом берегу Тверцы.

На центральной городской площади (пл.9 Января) вкусные интерактивные площадки готовы порадовать каждого гостя, от мала до велика. Кулинары-любители и семейные кухни присоединятся к международному празднику еды и устроят в Торжке хлебосольный «Ресторанный день». Карельские, новгородские и новоторжские блюда, православная, советская и авторская кухни – всё самое оригинальное и вкусное с пылу-жару! Фермерские продукты для полюбившихся рецептов можно будет приобрести здесь же – на «Никитской ярмарке». Сообщает Торжок Любимый Город.

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Метки: торжок гастрономический фестиваль у пожарского в торжке
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Комментарии (1)

  • MikeH 
    Спасибо! Хорошая, смешная шутка!
    31.08.2017 13:25
    0 | 0
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