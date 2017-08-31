Под Тверью ремонтируют дорогу «Черногубово – Андрианово»

В Калининском районе Тверской области ведется ремонт автодороги «Черногубово – Андрианово». Контрактом предусмотрено проведение работ на всем ее протяжении – это более 3,4 километра.

Дорога «Черногубово – Андрианово» включена в программу ремонта в связи с обращениями граждан по поводу ее неудовлетворительного состояния. В августе завершились необходимые конкурсные процедуры, после чего подрядчик сразу же приступил к работам.

Контрактом предусмотрен ремонт объекта в рамках содержания дорог. Кроме того, будут устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, вырублен кустарник, заменена водопропускная труба.

Дирекция Дорожного фонда Тверской области предупреждает о возможном ограничении движения транспорта на автодороге «Черногубово – Андрианово» во время укладки асфальтобетона.