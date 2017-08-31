tvernews.ru
31 августа Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери бывший сожитель оставил женщину без ювелирных украшений

31 Августа 2017 10:27
Автор:

В полицию с заявлением о краже обратилась 32-летняя жительница Твери. Она рассказала, что из ее квартиры на проспекте 50-лет Октября похищены ювелирные украшения и денежные средства. Ущерб составил 50 000 рублей.

Было установлено, что к совершению преступления причастен 30-летний нигде не работающий бывший сожитель потерпевшей.

Мужчина сознался в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.           

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сожитель обокрал женщину кража ювелирных украшений
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Нужны ли платные парковки Твери?

2017-08-25 15:57
72

Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешках

2017-08-30 13:43
65

В Твери в больнице умерла беременная женщина. Возбуждено уголовное дело

2017-08-29 16:25
60

Большая педагогическая конференция

2017-08-30 17:33
54

В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

2017-08-24 16:01
45

Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

2017-08-30 14:17
44

«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком»

2017-08-29 15:43
43

Игорь Руденя провёл совещание по развитию трамвайного движения в Твери

2017-08-25 15:11
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100