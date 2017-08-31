В Твери бывший сожитель оставил женщину без ювелирных украшений

В полицию с заявлением о краже обратилась 32-летняя жительница Твери. Она рассказала, что из ее квартиры на проспекте 50-лет Октября похищены ювелирные украшения и денежные средства. Ущерб составил 50 000 рублей.

Было установлено, что к совершению преступления причастен 30-летний нигде не работающий бывший сожитель потерпевшей.

Мужчина сознался в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.