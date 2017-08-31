В Вышневолоцкой ЦРБ нашли говядину с сальмонеллой и кишечными палочками

Сотрудники отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в Вышневолоцкой центральной районной больнице отобрали пробы замороженной говядины (в полутушах и четвертинах) белорусского производителя. Исследования проводила в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория». Отбор проб говядины проводился в рамках Плана Государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.

В результате микробиологических исследований в образцах выявлены сальмонеллы и бактерии группы кишечной палочки, что является нарушениями требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

О результатах исследования продукции была извещена Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория для принятия соответствующих мер.