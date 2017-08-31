Во Ржеве длительное время в Волгу поступали неочищенные канализационные стоки

Осташковская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращению депутатов Ржевской городской Думы по факту сброса сточных вод в Волгу на территории Ржева.

Установлено, что в нарушение требований закона в течение неопределённого периода действительно в реку сбрасывались канализационные стоки.

По результатам анализов, были зафиксированы превышения допустимого количества вредных веществ по аммонию, фосфору, сульфатам, хлоридам, нитритам, нефтепродуктам. Администрация Ржева надлежащих мер по организации водоотведения на территории города длительное время не принимала.

Природоохранный прокурор обратился с иском в суд. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме: администрация города была обязана организовать водоотведение путем реконструкции и ввода в эксплуатацию канализационно-насосной станции.

В настоящее время после вмешательства природоохранной прокуратуры проведен комплекс ремонтных работ канализационно-насосной станции. Сброс неочищенных сточных вод в реку Волга прекращен.