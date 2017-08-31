В Твери под колеса попал 9-летний мальчик

30 августа около 3:25 на 129 км дороги С.Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Калязинском районе Тверской области 48-летний водитель автомобиля "Фольсваген Крафтер" улетел в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали 8-летняя девочка и три женщины 27, 29 и 53 лет.

30 августа в Твери около 12.25 на ул. Склизкова напротив д. 10 трезвый 34-летний водитель ВАЗ 217030 на нерегулируемой зебре сбил 9-летнего мальчика, ребенок госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской областии