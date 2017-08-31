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В Твери под колеса попал 9-летний мальчик

В Твери под колеса попал 9-летний мальчик - ТИА
31 Августа 2017 09:34
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Фоторепортаж

30 августа около 3:25 на 129 км дороги С.Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Калязинском районе Тверской области 48-летний водитель автомобиля "Фольсваген Крафтер" улетел в кювет  и опрокинулся. В ДТП пострадали 8-летняя девочка и три женщины 27, 29 и 53 лет.

30 августа в Твери около 12.25 на ул. Склизкова напротив д. 10  трезвый 34-летний водитель  ВАЗ 217030 на нерегулируемой зебре сбил 9-летнего мальчика, ребенок госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской областии

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Метки: сбил ребенка машина улетела в кювет и опрокинулась
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Комментарии (3)

  • TvereZ 
    трезвый 34-летний водитель 

И снова трезвые водятелы за рулем плодят 200х и 300х. Но лолицаи завтра все равно поедут докапываться к пьяным....
    31.08.2017 09:48
    3 | 0

  • horton 
    "на нерегулируемой зебре" - ☺
Про "зебру", пожалуй, пора забыть... Где вы видели черно-бело- ͟ ͟ж͟е͟л͟т͟у͟ю͟  зебру??? )))
    31.08.2017 09:53
    0 | 1

  • Ironman8891 
    "Улетел в кювет")). У него крылья были или несущий винт?
    31.08.2017 10:18
    0 | 0
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