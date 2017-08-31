Узнать судьбу солдата по найденной в земле бритве

Этим летом в Бельском районе Тверской области работали поисковики из Бердска (города- побратима г. Белый) - отряд "Кондор" под руководством командира Алексея Батенева. Ребятам удалось поднять останки 8 бойцов. Среди прочих находок была обычная бритва. Правда, она оказалось именной. Поисковикам удалось по архивным документам проследить жизненный путь солдата, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны на тверской земле.

Оказалось, что боец не погиб под Белым, а попал в концлагерь. Вернее, он числился пропавшим без вести. Но проверив имя солдата по архивам, удалось узнать, что он был пленен и отправлен в концентрационный лагерь во Франции. После войны владелец бритвы был отправлен за Урал. Отряд «Кондор» передал бритву другому поисковому отряду, который будет продолжать восстанавливать сведения по архивам и искать родственников красноармейца. По материалам www.kurer-sreda.ru.