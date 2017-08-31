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В Тверской области снимают военную кинодраму

31 Августа 2017 09:31
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В Тверской области ведутся съемки полнометражного художественного фильма, посвященного событиям Великой Отечественной войны. Основным местом съемок стало село Погорелое Городище Зубцовского района и его окрестности, а также площадка в Ржевском районе. 

В Тверской области ведется большая работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Губернатор Игорь Руденя одной из основных линий обозначил укрепление патриотизма у молодого поколения Верхневолжья, вовлечение юных жителей в работу, связанную с военной историей страны и региона.

«Тверская молодежь не просто воспитана в духе патриотических ценностей, но и активно участвует в их сохранении и развитии», – считает Игорь Руденя. 

Фильм, который снимается в Тверской области, основан на реальных событиях. По сюжету 30-летний фронтовик Николай Киселев оказывается в партизанском отряде в Западной Белоруссии, где получает задание военного командования вывести за линию фронта беженцев. Главный герой спасает почти 300 человек.

Создатели картины (ее рабочее название «Моисей Коля») отметили, что выбрали Тверскую область из-за удобного месторасположения, живописных пейзажей, а также сохранившихся в первозданном виде построек 40-х годов, в частности, железнодорожной станции в селе Погорелое Городище. 

В работу вовлечено местное население, которое задействовано в массовых съемках. Также жители предоставили часть реквизита для фильма – предметы быта, одежду военного времени. 

Режиссером-постановщиком, генеральным продюсером и одним из авторов сценария фильма является Сергей Белошников. В съемках заняты

Владимир Голицын, Светлана Первушина, Дмитрий Горевой, Александр Филатов, Игорь Старосельцев, Евгений Крылов, Максим Полянский, Евгений Данчевский и другие актеры.

Съемки продлятся до 15 октября текущего года. Планируется, что на экраны фильм выйдет в следующем году. 

Этой зимой в Тверской области проходили съемки художественного фильма «Прощаться не будем» режиссёра Павла Дроздова, посвященного оккупации Калинина в годы Великой Отечественной войны.

 

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Комментарии (2)

  • horton 
    Скоро на фоне наших "живописных пейзажей" уже можно будет и средневековые войны сымать... про хазар каких-нибудь...
    31.08.2017 09:50
    0 | 4

    • pessimist 
      Скорее про Батыево нашествие, или Смуту начала  XVII века.
      31.08.2017 10:07
      0 | 2
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