В Тверской области автобус с пассажирами вылетел в кювет

29 августа, около 17 часов житель города Рыбинска Ярославской области, работающий водителем у индивидуального предпринимателя, занимающегося оказанием услуг по перевозке пассажиров, был за рулём микроавтобуса «Фольксваген Крафтер». Он ехал по маршруту Рыбинск - Москва. 30 августа, около 03: 25 водитель, находясь в утомленном состоянии, на 129 км. автодороги Сергиев Посад - Калязин- Рыбинск – Череповец в Калязинском районе Тверской области заснул и потерял управление. В результате микроавтобус съехал в правый кювет по ходу движения и перевернулся на бок. Все 7 пассажиров затем попутным транспортном добрались до города Рыбинска, где четверо из них, включая восьмилетнюю девочку, обратились за медицинской помощью в больницу. Им диагностировали незначительные телесные повреждения и после осмотра отпустили домой.

Кашинским межрайонным следственным отделом в целях установления всех фактов происшествия проводится проверка. Возможно было нарушение ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.