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Перед судом предстанет экс-чиновник из Комитета спорта Тверской области по подозрению в хищении денег

30 Августа 2017 19:50
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Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела развития видов спорта и проведения спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием служебного положения).

По версии предварительного следствия, являясь начальником отдела Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, чиновник похитил бюджетные деньги, выделенные в 2014 году для проведения областного турнира по мини-футболу среди воспитанников детских домов с инвалидностью и в 2015 году для проведения учебно-тренировочных сборов команды по футболу Тверской области. Причиненный бюджету Тверской области ущерб составил 306 988 рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд г. Твери.

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Метки: комитет по физической культуре и спорту тверской области хищение бюджетных средств
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Комментарии (5)

  • Бегемот 
    А имя и фамилия у чиновника есть???
    30.08.2017 20:05
    0 | 7

    • nynkuH 
      а фамилия видимо широко известная в узких кругах
      30.08.2017 21:02
      0 | 6

      • y9ignjcvosvrw 
        Народ, недавно жена подарила средство что кардинально улучшило наш секс. Я не знал что такое бывает,но секс теперь длиться по 2 часа вместо 10 минут, стояк стал каменный, оргазмы длятся дольше и ярче и даже пенис увеличился немного. Жена теперь довольная ходит и я чувствую себя самцом. Кстати о них уже в журналах пишут, вот сами почитайте ---  http://gg.gg/bioman
        30.08.2017 23:09
        0 | 0

  • pitkin 
    Плохо что попался,мог бы дальше "работать на благо" своим гражданам.
    30.08.2017 22:00
    0 | 2

  • 100 % 
    Не. Не то.
То ли не оправдал "финансовый откат для вышестоящих" ; то ли история семейных уз.. ... Увы. Но. Все тайное - становится явным. Чуть позже...
    30.08.2017 22:14
    0 | 2
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