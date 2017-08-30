Перед судом предстанет экс-чиновник из Комитета спорта Тверской области по подозрению в хищении денег

Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела развития видов спорта и проведения спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием служебного положения).

По версии предварительного следствия, являясь начальником отдела Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, чиновник похитил бюджетные деньги, выделенные в 2014 году для проведения областного турнира по мини-футболу среди воспитанников детских домов с инвалидностью и в 2015 году для проведения учебно-тренировочных сборов команды по футболу Тверской области. Причиненный бюджету Тверской области ущерб составил 306 988 рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд г. Твери.