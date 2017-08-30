В тверском микрорайоне «Юность» начались работы по благоустройству

В Твери активно ведутся работы по благоустройству. При этом внимание уделяется, в том числе, и отдаленным районам города, таким как микрорайон «Юность». На этой неделе здесь была установлена новая велопарковка, начался ремонт дворов на улице Паши Савельевой, а также стартовали работы по ликвидации дефектов дорожного покрытия в частном секторе и во дворах.

Велосипед – это давно не просто спортивный инвентарь, а полноценный транспорт, которому нужна инфраструктура. Её активно развивают в Твери с прошлого года: создают велодорожки, устанавливают парковки. Одна из них в среду появилась около спортивного комплекса «Кристалл» в микрорайоне Юность.

– В наш спортивный комплекс приезжают не только люди из микрорайона, но и из других частей города, – рассказал директор спортивного ледового комплекса «Кристалл» Евгений Кислицын. – Конечно, на хоккей или фигурное катание все едут на машинах, потому что нужно привезти форму. А вот на массовые катания, которые стартуют с сентября, многие едут как раз на велосипедах, и теперь они смогут оставлять свой транспорт на специальной парковке.

Заместитель главного врача областной больницы Наталья Павлюк уверена – чем больше горожан пользуются именно двухколёсным транспортом, тем меньше работы у докторов.

– Этот спорт, в первую очередь, влияет на сердечно-сосудистую систему, на развитие мышечной ткани. И чем меньше будут загружены дороги автомобилями, тем лучше у нас будет экология, – отметила Наталья Павлюк.

Во дворе дома 52 на улице Паши Савельевой долгое время не то, что на велосипеде, но даже пешком пройти было сложно. В этом году здесь будет проведён масштабный ремонт придомовой территории, заменят порядка 20 тысяч метров асфальтового покрытия.

– Много обращений было из этих домов по поводу плохой дороги. Ремонт, который стартовал на этой неделе, повысит качество жизни для более трёх тысяч человек, живущих в этих домах, – рассказал глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин.

Повышенное внимание в этом году уделяется и дорогам частного сектора. Примерно на трёхстах улицах планируется устранить дефекты с помощью асфальтовой крошки. В частности, работы провели в посёлке Вагонников.

– За счёт масштабного ремонта асфальтового полотна по всему городу высвобождается крошка. Впервые в городе такое большое количество этого материала, но его необходимо расходовать эффективно. В частности, очень важно, что сейчас обращают внимание именно на отдалённые районы города и частный сектор, – поделился своим мнением депутат Тверской городской Думы Сергей Панчин.

В числе прочих, в микрорайоне «Юность» ремонт будет произведён на улицах Пригородная, Артюхиной, Седова, Паши Савельевой, на Молодежном бульваре.

Управление информации администрации города Твери.