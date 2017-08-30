В Твери усиливаются меры безопасности на территории Речного вокзала

В канун начала учебного года в связи с массовым возвращением с каникул школьников и студентов в Твери усиливаются меры безопасности. В том числе, повышенное внимание уделяется предотвращению допуска людей на территорию Речного вокзала.

В последнее время в Твери был зафиксирован ряд случаев проникновения людей в здание Речного вокзала: тверитяне не просто с риском для жизни проходят на опасный объект, но и выкладывают фотографии из аварийного здания в социальные сети.

В связи с тем, что к 1 сентября в город возвращаются с каникул школьники и студенты, а в непосредственной близости от Речного вокзала располагается один из корпусов ТГТУ и несколько общежитий, было принято решение оперативно усилить меры безопасности на территории здания. Администрация города с 30 августа вводит режим «Чрезвычайной ситуации» на объекте.

В соответствии с действующим законодательством на сегодняшний день это единственный правовой механизм, позволяющий оперативно принять все необходимые меры для предотвращения проникновения людей на территорию, прилегающую к Речному вокзалу, и в само здание. Кроме того, это дает возможность в срочном порядке обеспечить выполнение необходимых противоаварийных работ, направленных на предотвращение дальнейшего разрушения объекта, и проведение необходимых замеров, а также позволит оперативно приступить непосредственно к аварийно-восстановительным мероприятиям.

В связи с введением специального режима здание приобретает статус особо охраняемого объекта, а потому в случае дальнейших попыток граждан проникнуть в Речной вокзал это будет подпадать под действие кодекса «Об административных правонарушениях» и может караться значительным штрафом.

Управление информации администрации города Твери.