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В Твери усиливаются меры безопасности на территории Речного вокзала

В Твери усиливаются меры безопасности на территории Речного вокзала - ТИА
30 Августа 2017 18:24
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В канун начала учебного года в связи с массовым возвращением с каникул школьников и студентов в Твери усиливаются меры безопасности. В том числе, повышенное внимание уделяется предотвращению допуска людей на территорию Речного вокзала.

В последнее время в Твери был зафиксирован ряд случаев проникновения людей в здание Речного вокзала: тверитяне не просто с риском для жизни проходят на опасный объект, но и выкладывают фотографии из аварийного здания в социальные сети. 

В связи с тем, что к 1 сентября в город возвращаются с каникул школьники и студенты, а в непосредственной близости от Речного вокзала располагается один из корпусов ТГТУ и несколько общежитий, было принято решение оперативно усилить меры безопасности на территории здания. Администрация города с 30 августа вводит режим «Чрезвычайной ситуации» на объекте.

В соответствии с действующим законодательством на сегодняшний день это единственный правовой механизм, позволяющий оперативно принять все необходимые меры для предотвращения проникновения людей на территорию, прилегающую к Речному вокзалу, и в само здание. Кроме того, это дает возможность в срочном порядке обеспечить выполнение необходимых противоаварийных работ, направленных на предотвращение дальнейшего разрушения объекта, и проведение необходимых замеров, а также позволит оперативно приступить непосредственно к аварийно-восстановительным мероприятиям.

В связи с введением специального режима здание приобретает статус особо охраняемого объекта, а потому в случае дальнейших попыток граждан проникнуть в Речной вокзал это будет подпадать под действие кодекса «Об административных правонарушениях» и может караться значительным штрафом.

Управление информации администрации города Твери.

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Метки: речной вокзал режим чс чрезвычайная ситуация
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Комментарии (3)

  • kudimov 
    Наверно боятся, что снова флаг водрузят на рухнувший символ города.
    30.08.2017 18:50
    0 | 4

    • TvereZ 
      Добьют символ флагом )))
      30.08.2017 19:02
      0 | 2

  • zilberman 
    Мне так так кажется, что вводить режим "чрезвычайной ситуации" давно пора в областной и городской администрациях. 
Если бы там хоть кто-то, делал бы хоть что-то, ничего этого никогда не случилось бы. Ничего более худшего город еще не знал в новейшей истории. 

ПОЗОР ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ
    30.08.2017 19:08
    0 | 0
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