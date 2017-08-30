Экватор: в Твери выполнено около половины объема ремонтных работ на центральных магистралях города

В Твери продолжается ремонт дорог в рамках соглашения между Москвой и Правительством Тверской области. На данный момент подрядчики работают в соответствии с графиком, выполнено около половины запланированного объема работ.

Сейчас асфальтовое покрытие уже уложено на улице Советской, частично – на Вагжанова и Тверском проспекте. Работа по демонтажу рельсов выполнена практически полностью – из запланированных 12,5 тысяч погонных метров демонтировано 10,5 тысяч. Работы продолжаются на проспектах Ленина и 50 лет Октября. Также почти на 50% выполнен план по фрезерованию, то есть демонтажу старого дорожного покрытия, и укладке нового асфальта.

– Очень динамично, оперативно идёт строительная работа. Мы видим, что день и ночь работают московские строители, наши специалисты помогают им, и мы видим, как сильно отличается качество нового асфальта от того, что у нас было раньше, – поделился своим мнением о ремонтной кампании депутат Тверской городской Думы Виталий Котов.

Ремонт ведётся круглосуточно в три смены. Со следующей недели в Тверь приедут ещё несколько бригад из Москвы, чтобы увеличить темпы производства.

– Мы попросили у столицы ещё дополнительные средства и силы, чтобы успеть закончить наш объём работ. Первое – работы от Гагарина до Мигаловского моста, второе – от Нового моста до Привокзальной площади. И мы планируем сделать ещё несколько дорог значительной протяжённости, – прокомментировал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Всего в рамках кампании отремонтируют более 15 км дорожного полотна. Это центральные магистрали и несколько второстепенных дорог, таких как улица Трёхсвятская от площади Ленина до набережной Степана Разина или Вагжановский переулок. К мониторингу качества работ привлекаются специалисты из различных профессиональных сфер.

– Сегодня в Твери проводится беспрецедентная кампания по ремонту центральных магистралей как по объёму работ, так и по срокам, которые ставят перед строителями. На сегодняшний день работы выполнены более чем на 50%, и это весьма значительный результат, – подчеркнул директор ООО «СтройГрупп» Дмитрий Трошкин.

Колодцы на пути следования московской техники ремонтирует МУП «ЖЭК». Сотрудникам муниципального предприятия приходится также работать в высоком темпе, чтобы не замедлять работу своих московских коллег.

– Мы видим очень позитивный пример взаимодействия Московского Правительства и нашей исполнительной власти, когда кроме финансирования ремонта мы получаем ещё и технологии. У нас появились новые знания, новый опыт, мы понимаем, с какой техникой необходимо работать в современных условиях, – поделился мнением депутат Тверской городской Думы Вадим Дешёвкин.

На некоторых дорогах уже наносят разметку термопластиком. Чтобы не затруднять движение работают ночью. При этом работы начинаются не сразу после укладки асфальта – это связано с особенностями нового дорожного покрытия.

– Мастика, которая входит в состав асфальта, может проступить ещё в течение 14 дней, и разметка из термопластика не будет держаться прочно. Поэтому между завершением укладки асфальтобетона и началом работ по разметке проходит определенное время, – объяснил начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Санников.

Регулярно новые дороги проверяет комиссия из представителей региональной и городской власти. На сегодняшний день вопросов по качеству или скорости работ у комиссии нет.