В Твери начались работы на площади Победы

В Твери начинаются работы по благоустройству и реконструкции мемориального комплекса Обелиска Победы. Первые два из трёх этапов работ планируется реализовать до конца этого года.

Обелиск Победы – главный мемориальный объект города Твери. Монумент был открыт 16 декабря 1970 года при праздновании 29-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Со временем площадь Победы стала одним из основных мест проведения памятных и торжественных мероприятий, различных городских праздников, собирающих большое количество участников.

Нынешнее состояние площади Победы и мемориального комплекса нельзя назвать удовлетворительным – оно не соответствует требованиям к благоустройству территории такой общественной и мемориальной значимости. В связи с этим по инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени в этом году на площади будут проведены масштабные работы по реконструкции. На прошлой неделе проект благоустройства был представлен на суд ветеранов Великой Отечественной войны, которые положительно восприняли планы по изменению облика площади Победы.

– Обелиск Победы – это знаковое место, центральный мемориал нашего города, – говорит депутат Тверской городской Думы, руководитель депутатской группы «Связь поколений» Сергей Мамонов. – В 2020 году исполнится 50 лет с момента его открытия, и к этой дате нужно готовиться заранее. Уважительное, бережное отношение к памятным местам – один из главных признаков любви к городу и его истории.

– Работы планируется провести в три этапа. Первый и второй этапы должны быть завершены уже в этом году – на их реализацию выделено порядка 50 миллионов рублей. Примерно такая же сумма потребуется на работы третьего этапа – это перспектива на 2018-2019 годы, – рассказывает заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Евгений Аристов.

В рамках первого этапа работ будет произведена замена облицовки основания Обелиска на гранитные плиты, облицовка гранитом парапетов, на площади перед Обелиском и аллее, ведущей к Вечному огню, будет уложена гранитная же брусчатка. Для проведения ремонтных работ предусмотрены материалы, максимально соответствующие существующему цветовому решению мемориала, отвечающие всем требованиям к эстетическому виду и эксплуатационным качествам. На втором этапе запланированы работы по озеленению территории мемориала.

В следующем году в ходе финального этапа работ планируется проведение берегоукрепления с устройством смотровых площадок и пешеходной дорожки вдоль уреза воды, облицовка комплекса Вечного огня и ведущей к нему лестницы, а также создание амфитеатра на берегу Тьмаки.

Следует отметить, что как и на других объектах благоустройства, в ходе работ на Обелиске Победы все пригодные для повторного использования материалы будут сохранены и применены в деле. В частности, демонтируемая в настоящее время тротуарная плитка будет использована для оборудования площадок и подходов на территориях детских садов и школ города.

Управление информации администрации города Твери.