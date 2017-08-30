В Тверской области охотники убили бешеную лису

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, в нашем регионе зарегистрирован очередной случай заболевания бешенством диких животных. Во время охоты в лесах вблизи деревни Порхово Максатихинского района была убита лиса. Отстрел проводился охотниками на территории Максатихинского общества охотников и рыболовов (Максатихинское РООиР) в целях снижения численности поголовья. Анализ в ветлаборатории выявил у животного смертельно опасный вирус.