В Тверской области прошел Форум муниципальных образований

Более полутора тысяч представителей местного самоуправления и общественных организаций со всей Тверской области собрались в среду под сводами Дворца спорта «Юбилейный».

Большинство участников Форума муниципальных образований «Верхневолжье» составили главы территорий, депутаты районных, городских, сельских и поселковых собраний. Наиболее важные социальные и экономические проблемы региона с представителями местного самоуправления обсудили члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания Тверской области. К работе Форума также были приглашены руководители федеральных структур и областных ведомств, представители средств массовой информации, общественных организаций, предпринимательского и научного сообщества.

Участников и гостей Форума муниципальных образований приветствовал губернатор области Игорь Руденя. В качестве главной задачи, стоящей сегодня перед всеми уровнями власти и местного самоуправления глава региона обозначил комплексное развитие Тверской области.

Одна из тем- настрой муниципалитетов на более активное участие в областных и федеральных программах. В качестве драйверов экономического роста территорий должны выступать малый и средний бизнес, туристские проекты, эффективное использование имущественных и земельных ресурсов. Также приоритетом остаётся развитие сельского хозяйства, в том числе ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Ещё один ключевой вопрос развития региона- создание комфортной среды и повышение качества уровня жизни в городах и на селе для дальнейшего преодоления демографического кризиса, снижения уровня смертности, роста продолжительности жизни земляков.

Вице-спикер Государственной Думы Владимир Васильев, подробно раскрыв текущую внутриполитическую ситуацию в стране, призвал руководителей муниципальных образований, депутатов местных собраний к большей политической и гражданской активности.

- Наша страна впервые в новейшей истории столкнулась с проблемами роста. Как развиваться дальше? Как строить новое? Только разумно и рационально используя средства, расширяя общественный и гражданский контроль за их расходованием в строительстве, благоустройстве, в других областях, – подчеркнул Владимир Васильев.

Целый ряд актуальных предложений по совершенствованию правых механизмов социально-экономического развития региона высказал в своем обстоятельном выступлении председатель Законодательного Собрания области Сергей Голубев.

Спикер областного парламента поддержал меры губернатора Игоря Рудени по улучшению инвестиционного климата и развитию деловой активности.

- Сегодня для благоприятного ведения бизнеса есть необходимость совершенствования областного закона «О государственной поддержке индустриальных и туристско-рекреационных парков в Тверской области». – заявил Сергей Голубев - В частности, в Законодательном Собрании обсуждается идея дополнить этот документ понятием «муниципальный индустриальный парк» - с соответствующими возможностями для привлечения новых инвесторов.

Сергей Голубев также проинформировал участников Форума о начале работы над новой редакцией областного закона «Об административных правонарушениях». И одна из первоочередных сфер, где возможно ужесточение мер административной ответственности – это экология.

- Считаю, мы должны покончить с несанкционированными свалками, вообще снять эту проблему с повестки дня, – заявил Сергей Голубев. - Здесь есть два пути: внести изменения в закон об административных правонарушениях, означающие высокие штрафы для физических и юридических лиц, или резко усилить активность местных депутатов, чтобы выявить конкретных правонарушителей и заставить их исправить ситуацию. Законодательное Собрание открыто для консультаций в этом вопросе.

Спикер областного парламента также подробно проанализировал участие депутатов Законодательного Собрания в содействии реализации проектов в рамках Программ поддержки местных инициатив в своих округах.

На форуме состоялись дискуссии по самому широкому кругу вопросов, касающихся вопросов местного самоуправления. Сенатор Владимир Лукин напомнил его участникам об уроках прошлого - вкладе российского земства в развитие страны в конце XIX – начала XX веков. Митрополит Тверской и Кашинский Виктор свое выступление посвятил вопросам сотрудничества духовной и светской власти в вопросах нравственного воспитания молодежи. Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов призвал к более тесному взаимодействию региональной общественности в деле развития производственного потенциала региона. Председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова рассказала о ходе и новациях текущей и предстоящей избирательных кампаний.



В рамках Форума состоялась процедура переизбрания руководства Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области». Новым председателем этого главного общественного органа, объединяющего большинство субъектов местного самоуправления региона, единогласно избран глава Андреапольского района Николай Баранник. Также единогласно в состав Ассоциации принят Удомельский городской округ, одобрены изменения новой редакции Устава Ассоциации, сообщает Законодательное Собрание Тверской области