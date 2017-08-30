В Тверском государственном университете открылась галерея ректоров

30 августа в Тверском государственном университете состоялась церемония открытия галереи ректоров, которые в разные годы возглавляли учреждение. Это событие приурочено к празднованию 100-летия со дня основания Тверского учительского института – первого высшего учебного заведения Твери, предшественника ТвГУ.

На открытии галереи ректоров присутствовали потомки первого ректора Тверского учительского института Николая Никольского, дети и внуки ректора Владимира Комина, Почетный ректор ТвГУ Алексей Кудинов, выпускники, студенты, преподаватели вуза. Автором портретов, представленных в галерее, выступил член Союза художников России, заслуженный художник России Геннадий Самойлов.

В рамках церемонии открытия также состоялась презентация уникального издания «Тверской государственный университет: история в лицах».

17 июня 1917 года распоряжением министра народного просвещения Временного правительства Александра Мануйлова в Твери был открыт Учительский институт. Ранее на его месте 47 лет действовала частная педагогическая школа П.П. Максимовича.

В настоящее время в структуру Тверского государственного университета входят 15 учебных факультетов, 67 кафедр, межвузовский центр международного сотрудничества, инноцентр имени Е.А. Лурье, ботанический сад, научная библиотека, в фонде которой более 1 млн экземпляров книг, и другие подразделения.

В вузе обучаются около 10 тысяч студентов. Подготовку специалистов ведут более 600 преподавателей.

Основные направления научной деятельности ТвГУ связаны с физико-математическими и естественнонаучными направлениями: информационные технологии, физика, химия, математика, энергетика и энергосбережение, рациональное природопользование, экология. Также развиваются гуманитарные дисциплины – социология, лингвистика, филология, педагогика, сообщает правительство Тверской области