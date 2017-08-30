Акция «Территория выборов» стартовала в Тверcкой области

30 августа в Твери и Тверской области стартовала молодежная акция «Территория выборов», инициированная избирательной комиссией Тверской области.

С сегодняшнего дня и до 8 сентября на улицах и площадях юные волонтеры будут рассказывать сверстникам и избирателям всех возрастов о предстоящих избирательных кампаниях на территории городов и районов Верхневолжья, приглашать принять в них участие, проводить анкетирование земляков.

Акция в поддержку 46 избирательных кампаний, которые пройдут 10 сентября 2017 года, проводится при поддержке управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Акция не связана ни с одним из кандидатов или избирательным объединением. Ее основная цель и задача – проинформировать земляков о том, кого, когда и где они будут выбирать, проконсультировать, ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с избирательным процессом и законодательством.

По итогам акции избирательная комиссия Тверской области подготовит традиционный фотоотчет. А данные анкетирования будут использованы в дальнейшей разработке планов информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий, помогут понять, каким образом лучше доносить информацию о выборах и тех, кто в них участвует, до всех жителей Верхневолжья.

Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области