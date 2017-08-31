Шестилетняя художница Соня из Твери стала победительницей всероссийского конкурса детского рисунка

Огромный зал в Мурманске был завален кипами детских рисунков: на Всероссийский конкурс «Полюс «Арктики» прислали больше 900 работ маленьких художников из разных городов и посёлков страны. Победительницей в возрастной категории от 5 до 10 лет стала шестилетняя Соня из Твери. Победа для художницы и её мамы стала большой и приятной неожиданностью.

Конкурс детского рисунка был посвящен 40-летию легендарного похода атомного ледокола «Арктика» на Северный полюс. Сонин непосредственный взгляд на Арктику и атомный ледокольный флот не мог оставить равнодушным никого из членов строгой конкурсной комиссии:

Рисунок-победитель «Капитан Юрий Кучиев увидел северное сияние»

Соня Джндоян занимается в творческой студии «КОТ» на базе ДК «Пролетарка» третий год. Как рассказывает мама Нина, дочь всегда тянулось к творчеству, а в студии она просто влюбилась в рисование. В том числе, благодаря преподавательнице Надежде Викторовне Архиповой:

- Понимаете, они не просто рисуют котиков и собачек, педагог им рассказывает о великих художниках, архитектуре, истории. Она приходит домой и говорит: «Знаешь, мама, а сегодня мы рисовали подсолнухи, как Ван Гог».

Преподаватель Надежда Архипова рассказывает, что своих воспитанников старается не только научить рисовать, но видеть прекрасное в окружающем мире и, конечно, расширить кругозор. Воспитанники Надежды Викторовны участвуют во всевозможных конкурсах и фестивалях. Многие выпускники студии учатся в Венециановке, поступают в московские и петербургские художественные вузы.

На конкурсе «Полюс «Арктики» жюри, состоящее из сотрудников РОСАТОМФЛОТа и профессиональных художников, оценивало самостоятельность авторской работы и портретную схожесть. Сама Соня считает, что капитан Юрий Кучиев больше похож на её дедушку. И вообще, как признается, он ей очень понравился.

За победу Соня получит планшет, который ей торжественно вручат на церемонии награждения. Соне девайс получить не терпится: на планшете она будет смотреть любимые мультики, играть и рисовать.