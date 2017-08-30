Информационный поезд Октябрьской железной дороги совершил рейс на станции Бологое и Тверь

В рамках Года экологии и празднования 180-летия железных дорог России на Октябрьской железной дороге реализуется просветительский проект, посвященный работе железнодорожного транспорта, а также вопросам природоохранной деятельности, – «Информационный поезд 2017».

Информационный поезд уже посетил Петрозаводский и Волховстроевский регионы Октябрьской железной дороги, третьим же направлением рейса стал Московский регион. Необычный железнодорожный состав, состоящий из 4-х специальных вагонов, сделал остановки на станциях Бологое и Тверь.

В рамках работы Информационного поезда сотрудники Октябрьской железной дороги продемонстрировали экскурсантам работу служебно-технических вагонов, инновационные проекты и технологии магистрали в области метрологии, экологической безопасности, охраны труда. Презентация каждого вагона также сопровождалась показом тематических видеосюжетов, посвященных инженерной деятельности.

Кроме того, посетителям комплекса была представлена коллекция экспонатов, посвященная истории становления и развития отечественных железных дорог, разместившаяся в вагоне-музее Октябрьского центра научно-технической информации и библиотек.

Всего за два дня было проведено 16 экскурсий, с экспозицией познакомились 300 человек.

В рамках работы специального железнодорожного состава также состоялись презентационные уроки для учащихся центров профессиональных квалификаций и семинары с работниками Октябрьской магистрали.