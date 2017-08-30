Параспортсменка Елена Зинятуллина представит Тверскую область на чемпионате мира по армрестлингу

2 – 11 сентября в Будапеште (Венгрия) пройдет чемпионат мира по армрестлингу, который соберет сильнейших атлетов и параатлетов из разных стран и континентов. В составе сборной России на главном турнире года выступит и представительница Тверской области мастер спорта Елена Зинятуллина из Вышнего Волочка. На ЧМ в 2015-м и 2016 годах она завоевала бронзовые медали.

Елене предстоит выйти на помост 7 и 8 сентября.

Елена и Руслан Зинятуллины - коренные москвичи, которые несколько лет назад переехали в Вышний Волочек и на общественных началах открыли спортивную секцию для местных ребят. Своими руками и на собственные средства Зинятуллины построили спортивный зал и оборудовали его многофункциональными тренажерами и современными приборами для контроля физического состояния. Здесь многие волочане получили возможность серьезно заняться армрестлингом, а также получить уроки тяжелой атлетики, бокса и каратэ.

С середины 1990-х годов супруги Зинятуллины регулярно участвуют в соревнованиях по армрестлингу среди инвалидов. В 1997-м Руслан становится вице-чемпионом России. В 1999-м Елена поднимается на высшую ступень пьедестала чемпионата мира во Владикавказе. Одной из главных побед стало и рождение сына. Сейчас Денису уже 19 лет.