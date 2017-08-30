Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

В рейтинге компании «Медиалогия» за июль 2017 года губернатор Тверской области Игорь Руденя занял четвертое место среди глав регионов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Руководитель области прибавил сразу 10 позиций. Игорь Руденя – первый после тройки лидеров рейтинга: главы Крыма Сергея Аксенова, губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ключевым событием, повлиявшим на рост позиций Игоря Рудени в рейтинге, «Медиалогия» назвала рабочую встречу президента РФ Владимира Путина с главой Тверской области, в ходе которой Игорь Руденя рассказал президенту о подготовке области к отопительному сезону, о модернизации котельных, тарифообразовании.

По мнению председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного Собрания Тверской области Станислава Петрушенко, в рейтинге нашла отражение целенаправленная работа губернатора по обеспечению устойчивости в сфере ЖКХ.

«В настоящее время ведется возврат активов сектора ЖКХ под управление региона. Это стратегические предприятия, работа которых напрямую влияет на благополучие жителей. Далее с нашей стороны последуют определенные шаги, которые позволят законодательно закрепить управление этими активами за областью», – сказал Станислав Петрушенко. Эксперт также отметил, что на подготовку жилищно-коммунальной сферы в этом году область направила более 200 млн рублей.

«Подготовка города и районов к зиме идет хорошими темпами. В прошлогодний отопительный сезон количество аварий на сетях заметно уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом. Этот тренд должен сохраниться», – выразил уверенность руководитель профильного комитета Заксобрания.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. МедиаИндекс – показатель, позволяющий качественно проанализировать эффективность PR компании, бренда или персоны.