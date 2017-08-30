tvernews.ru
30 августа Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

30 Августа 2017 14:17
Автор:

В рейтинге компании «Медиалогия» за июль 2017 года губернатор Тверской области Игорь Руденя занял четвертое место среди глав регионов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Руководитель области прибавил сразу 10 позиций. Игорь Руденя – первый после тройки лидеров рейтинга: главы Крыма Сергея Аксенова, губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ключевым событием, повлиявшим на рост позиций Игоря Рудени в рейтинге, «Медиалогия» назвала рабочую встречу президента РФ Владимира Путина с главой Тверской области, в ходе которой Игорь Руденя рассказал президенту о подготовке области к отопительному сезону, о модернизации котельных, тарифообразовании.

По мнению председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного Собрания Тверской области Станислава Петрушенко, в рейтинге нашла отражение целенаправленная работа губернатора по обеспечению устойчивости в сфере ЖКХ.

«В настоящее время ведется возврат активов сектора ЖКХ под управление региона. Это стратегические предприятия, работа которых напрямую влияет на благополучие жителей. Далее с нашей стороны последуют определенные шаги, которые позволят законодательно закрепить управление этими активами за областью», – сказал Станислав Петрушенко. Эксперт также отметил, что на подготовку жилищно-коммунальной сферы в этом году область направила более 200 млн рублей.

«Подготовка города и районов к зиме идет хорошими темпами. В прошлогодний отопительный сезон количество аварий на сетях заметно уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом. Этот тренд должен сохраниться», – выразил уверенность руководитель профильного комитета Заксобрания.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. МедиаИндекс – показатель, позволяющий качественно проанализировать эффективность PR компании, бренда или персоны.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: игорь руденя медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ
Смотрите также:
Комментарии (35)

  • dsmile 
    А вот  Область совсем в другом месте. Наруководил... Домолчались...
    30.08.2017 14:23
    0 | 14

  • HuanCarlosEsteban 
    В сфере Живите Как Хотите?
    30.08.2017 14:24
    0 | 14

  • Uylo_Yobannen 
    Насколько я понимаю, место в рейтинге оплачивается непосредственно из бюджета Тверской области? Интересно, в какую сумму электорату обходится такая офигительная скрепа, как Рейтинг Рудени.
    30.08.2017 14:31
    0 | 16

    • Proletary 
      Судя по сайту этой медиалогии, их расценки должны быть дешевле, чем у плечевых на трассе. Так что может из своего кармана оплатил, будем думать о губернаторе только хорошее.
      30.08.2017 17:18
      2 | 2

  • DenBlldenn 
    Встретился с президентом, рейтинг вырос? Какая связь?
    30.08.2017 14:34
    0 | 8

    • BARBAdos 
      это медиарейтинг, т.е. рейтинг количества и качества упоминания в СМИ по теме ЖКХ...
      30.08.2017 14:41
      0 | 5

      • Ин окентий 
        Все хреново в ЖКХ, только красивыми словами обозвано, для отвода глаз перед выбороми-то, шобы народ думал шта все зае...сь у нас!
        30.08.2017 15:03
        0 | 3

        • BARBAdos 
          я помню как его встреча с царем освещалась, и в принципе правильную вещь он тогда сказал, что пока порядка не будет на законодательном уровне, то в ЖКХ будет бардак твориться - типо УКашки берут оплату с жильцов, а сами копят долги перед снабжающими конторами, а потом банкротятся. Т.е. проблема системная по всей стране, и она от дурного законодательства прежде всего, хотя и от контроля на местах многое зависит...
          30.08.2017 15:38
          0 | 5

    • Mr. Банановые мозги 
      благословение распространилось же
      30.08.2017 15:19
      0 | 2

  • Szpilki 
    Я всем советую смотреть сейчас тверское тв. Там тако-о-о-о-е... Доктор Геббельс отдыхает. Урицкий вчера заявил, что возрождает тверской трамвай, Тверь станет трамвайной столицей России. а трамвайная линия от Петербургского шоссе пойдет прямо в цеха диагностики и ремонта Вагонзавода.
    30.08.2017 14:35
    0 | 12

    • Ин окентий 
      А ещё на радио тверские новости, где ведущий читает новости цитатами рудени, прерывая их словами "отметил" и  " подчеркнул"
      30.08.2017 14:42
      0 | 8

    • zilberman 
      Учитывая качество исполнения трамваев от вагонзавода, прямую линию в цеха с улиц они просто вынуждены будут проложить, без всяких выборов. Иным образом их поделия эксплуатировать невозможно судя по происходящему.
      30.08.2017 16:09
      0 | 5

      • Эго 
        Ви хочите таки нас обрадовать новым и единственным трамвайным маршрутом цех Вагонзавода - остановка Вагонзавод - цех Вагонзавода?
        30.08.2017 18:25
        0 | 1

  • Leo-L 
    Теперь так - устойчивость области в сфере ЖКХ зависит не от качества труб и готовности котельных, а лишь от встречи с президентом и от интенсивности её освещения в СМИ.
А если про трамвай расскажет президенту, то Тверь станет городом с самым развитым трамвайным сообщением?)
    30.08.2017 14:42
    0 | 10

  • VoToN 
    Больница и Речной сделали свое дело :) На очереди водозабор? :))))
    30.08.2017 14:48
    0 | 11

  • 321pusk 
    Лайк или дизлайк - на важно!
Хайп от речного и ремонта дорог за московские деньги.
У нас блогер или губернатор?
    30.08.2017 15:05
    0 | 7

    • Uylo_Yobannen 
      Блобернатор.
      30.08.2017 15:33
      0 | 5

      • abeltv 
        не он похоже баблогубернатор....
        30.08.2017 17:25
        0 | 1

        • Uylo_Yobannen 
          Бла-бла-бернатор.
          30.08.2017 19:09
          0 | 0

    • pereima 
      Деньги московские? В смысле - федеральные?
      30.08.2017 16:32
      0 | 2

  • sad 
    главное 146 процентов кому-то снова не набрать)
    30.08.2017 15:47
    0 | 5

  • zilberman 
    Мне интересно, у тех кто занял первые три места что произошло? Что от нас скрывают? Там были катастрофы с массовыми человеческими жертвами? Ведь судя по логике составления рейтинга, там все должно быть намного хуже чем в Твери.
    30.08.2017 16:03
    0 | 8

    • TvereZ 
      на первом месте ростовский с его пожаром и жертвами. человеку-пельменю до него далеко... )))
      30.08.2017 16:52
      0 | 2

    • horton 
      zilberman, читайте внимательно, что является "ключевым событием"...
Видимо, "первая тройка" почаще с Ним встречается...)
      30.08.2017 17:33
      0 | 1

  • ЧЕПАЕВ 
    наберите в яндексе в строке поиска слово муденя и будете приятно удивлены
    30.08.2017 16:41
    0 | 4

    • Marusia 
      Отправляет по нужному адресату)))
      30.08.2017 16:51
      0 | 3

  • Добрый крот 
    Новый тост за здоровье губера: Чтоб рейтинг рос и .ер стоял! Прошу меня поощрить, тов. губернатор. Назначьте меня главным по тарелочкам, но с з/п, как у главнюка. Пусть не ОКБ, хотя бы Краснохолмской богадельни.
    30.08.2017 17:07
    0 | 4

    • kudimov 
      Ага, договоритесь, Добрейший!) Поощрят Вас и проводят. До автобуса.)
      30.08.2017 18:04
      0 | 0

  • fen 15 
    Пусть пишут что угодно скоро зима, она все раставит на свои места, соотвует рейтинг делам или как обычно кто-то много пи...т.
    30.08.2017 17:22
    0 | 2

    • Эго 
      И вы полагаете, что зима может как-то повлиять на рейтинг губернатора? У рейтинга давно самостоятельная жизнь, независимая от жизни ТО.
      30.08.2017 18:28
      0 | 1

      • Uylo_Yobannen 
        Зависит ли жизнь рейтинга от жизни губернатора?
        30.08.2017 19:11
        0 | 0

      • VoToN 
        Ну как сказать, если зимой разморозит полгорода, то по рейтингу вообще на первое место выйдет :))))
        30.08.2017 19:22
        0 | 1

  • Nabludatel 
    Уверенно отрывается от Тверской области.
    30.08.2017 17:26
    0 | 2

  • pitkin 
    А нам то что от этого?
    30.08.2017 19:20
    0 | 0

    • VoToN 
      Моральное удовлетворение :)
      30.08.2017 19:23
      0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Нужны ли платные парковки Твери?

2017-08-25 15:57
68

В Твери в больнице умерла беременная женщина. Возбуждено уголовное дело

2017-08-29 16:25
59

В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

2017-08-24 16:01
45

«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком»

2017-08-29 15:43
43

Игорь Руденя провёл совещание по развитию трамвайного движения в Твери

2017-08-25 15:11
41

Губернатор Игорь Руденя занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

2017-08-30 14:17
35

Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешкамх

2017-08-30 13:43
39

А без воды... Туды-несюды!

2017-08-30 10:36
33

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100