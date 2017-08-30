Кот Семён, нашедший семью, - первый участник конкурса "Котопёс и К"

На ТИА стартовал традиционный и, пожалуй, самый популярный конкурс "Котопёс и К". Знакомьтесь с первым участником.

Светала Козырева рассказала о своем коте Семене.

Мы его взяли в ГРУППЕ ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ. Суперский котяка-улыбака. Такую моську мы наблюдаем каждое утро, когда просыпаемся, так лаского с любовью он просит завтрака.

Сема умеет нас рассмешить: во время игры со своей любимой мышкой он иногда ходит на задних лапах и жонглирует ею. А ещё он хитрый воришка. Сеньке не интересно воровать, когда никого нет на кухне. Ему нравится делать это в нашем присутствии, он ворует из-под носа, гляда в глаза. Он очень умный, хитрый и забавный котяра, ни разу не пожалели, что взяли именно его.

Домой его привезли весной 2013 года. На тот момент ему было месяца 3. Девочка - волонтёр рассказала, что парень-путешественник, забежал в троллейбус и с ней проехал до остановки. Семён до сих пор любит путешествовать, как только собираемся в деревню, он сам забирается в переноску и ждёт когда мы поедем.

Спонсор конкурса – сеть салонов-парикмахерских для животных «Артемон», которые подарят победителям три сертификата на услуги салона:

Первое место – 3 000 рублей

Второе место – 2 000 рублей

Третье место – 1000 рублей

Итак, мы ждём от вас фото и видео, на которых запечатлены ваши домашние любимцы - кошки, собаки, морские свинки, хомячки, попугаи. А может, у вас живет дружелюбный крокодил или экзотический ухохвост, который умеет петь и танцевать?!

Мы принимаем ваши письма до 28 сентября на электронный адрес info@tvernews.ru. Обязательно расскажите в письме, чем ваш питомец уникален, что выдающееся он уже совершил или натворил. 29 сентября, в пятницу, на сайте начнется голосование, а после выходных мы наградим победителей.