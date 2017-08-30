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Пилотажная группа «Беркуты» из Тверской области выступила на авиашоу форума «Армия-2017»

Пилотажная группа «Беркуты» из Тверской области выступила на авиашоу форума «Армия-2017» - ТИА
30 Августа 2017 12:51
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В рамках III Международного военно-патриотического форума «Армия-2017» на аэродроме «Кубинка» в Подмосковье прошла масштабная авиационная программа. Перед зрителями выступили известные российские пилотажные группы. В частности, мастерство управления вертолётами Ми-28Н «Ночной охотник» показали «Беркуты» из Тверской области.

Подразделение входит в состав 344 Центра боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации, который базируется в Торжке. В этом году «Беркуты» отметили 25-летие со дня основания.

«Беркуты» являются единственной вертолётной пилотажной группой в России и единственной в мире, демонстрирующей фигуры сложного пилотажа на боевых вертолетах.

Первое выступление «Беркутов» состоялось 11 апреля 1992 года. В настоящее время экипажи «Беркутов» являются постоянными участниками военных парадов на Красной площади, Московского авиакосмического салона «МАКС», конкурса «Авиадартс», международного военно-технического форума «Армия» и других событий.

Все члены группы являются инструкторами 344 Центра, который выполняет подготовку летчиков высшей квалификации. Кроме того, пилоты проводят испытания новейших моделей отечественной авиатехники.

В Центре прошли обучение три Героя Российской Федерации, в том числе создатель пилотажной группы «Беркуты» Борис Воробьёв, 18 Заслуженных военных летчиков СССР и Заслуженных военных летчиков РФ, три Заслуженных военных штурмана РФ, 50 летчиков-снайперов. Более 600 воинов-авиаторов, прошедших обучение в Центре, награждены орденами и медалями РФ.

III Международный военно-технический форум «Армия-2017» включал обширные экспозиционную, демонстрационную и научно-деловую программы не только для экспертного сообщества, но и для массовой аудитории.

Выставка форума насчитывала более 40 тематических разделов, где демонстрировались передовые достижения оборонно-промышленного комплекса, перспективные образцы вооружения и военной техники российского и зарубежного производства.

«Армия-2017» собрала представителей 114 государств, 65 официальных военных делегаций. Общее число гостей и участников составило более 700 тысяч человек.

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Метки: беркуты пилотажная группа «Беркуты» авиашоу центр боевого применения и переучивания летного состава в торжке Армия-2017
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