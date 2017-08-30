В Твери 3 сентября пройдет сельскохозяйственная ярмарка

3 сентября в Твери на площадке у гипермаркета «Тележка», на проспекте Калинина,13а состоится сельскохозяйственная ярмарка. В ней примут участие тверские товаропроизводители, в том числе крестьянские и фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств. Здесь можно будет приобрести мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные и хлебобулочные изделия, молоко и молочную продукцию, мед, овощи, картофель, сувенирную продукцию.

Время работы площадки – с 10.00 до 16.00.