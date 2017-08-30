Троллейбусы временно не будут ездить в "Юность"

МУП ПАТП-1 сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ специалистами ООО "Тверь Водоканал" на улице Паши Савельевой, троллейбусы 3 и 4 маршрутов с 30 августа по 8 сентября будут следовать только до остановки "Вагоностроительный завод".

В то же время усилили троллейбусный маршрут №4. Выпуск машин в будние дни увеличили в 2 раза, также теперь маршрут работает и по выходным дням (для сохранения удобных для жителей мкр. Чайка интервалов по выходным дням троллейбус следует до Цирка).