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Троллейбусы временно не будут ездить в "Юность"

30 Августа 2017 11:53
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МУП ПАТП-1 сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ специалистами ООО "Тверь Водоканал" на улице Паши Савельевой, троллейбусы 3 и 4 маршрутов с 30 августа по 8 сентября будут следовать только до остановки "Вагоностроительный завод".

В то же время усилили троллейбусный маршрут №4. Выпуск машин в будние дни увеличили в 2 раза, также теперь маршрут работает и по выходным дням (для сохранения удобных для жителей мкр. Чайка интервалов по выходным дням троллейбус следует до Цирка).

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Метки: юность троллейбусы изменение движения троллейбусов
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Комментарии (9)

  • ОПМС 
    Что, опять за старое??? Опять, начинается??? Снова полностью перекроют часть улицы Паши Савельевой по одной стороне улицы и движение будет осуществляться по другой из сторон улицы в обе стороны???
    30.08.2017 12:37
    0 | 2

    • Varg 
      ОПМС, абсолютно согласен. Творят, что хотят. Еще не успели трамваи из ПАРКа выйти, т.к. не окончен ремонт  рельсошпальной решетки на пл. Капошвара, а тут и троллейбусные маршруты укорачивают.
      30.08.2017 12:53
      0 | 3

  • kudimov 
    Нужна срочно дорожная карта! А лучше несколько дорожных карт - по развитию трамвая, троллейбуса, автобуса и метро.
    30.08.2017 13:01
    0 | 6

  • Vodnik-76 
    Откуда-то опять недовольных набежало. Или изображающих недовольство. Разве не нужно делать ремонт на водопроводных сетях? А перекрытый транспорт - это всего лишь издержки комфортной жизни, причём, издержки мизерные. Наверное, лучше это сделать сейчас, когда тепло и можно до Юности пешком прогуляться. Для здоровья полезно. Чем, если случится зимой авария, и придётся перекрывать уже для аварийно-восстановительных работ. Так что не надо ворчать, раскачивать лодку и сеять смуту
    30.08.2017 13:04
    1 | 2

    • Ferapont 
      Своевременный ремонт..
Провал начал обозначаться в конце июля. И тогда же воздвигли заграждение.
Месяц чего-то ждали. Очевидно, когда больше подмоет, будет больше разрушений. Ну и детишкам-школьникам на забаву и их родителям. Все начало сентября им геморрой с транспортной проблемой обеспечен по самую маковку.
∙
ПыСы. По поводу зимних аварий. Думаю, текущий ремонт не последний. Будет еще чем позабавиться.
      30.08.2017 13:38
      0 | 2

  • Житель подземелья 
    Странные вы люди, местами... Ничего водоканал не делает, кроме аварийных работ - плохо, что-то водоканал начал делать для предотвращения аварийных ситуаций (хотя бы и с временным перекрытием движения) - опять плохо... Ну давайте забьем на то, что за сетями нужно ухаживать, рванет посреди зимы, первые ныть ведь начнете.
    30.08.2017 13:09
    0 | 0

    • Alx 
      Так сюда пишут только недовольные, довольные жизнью проходят мимо.
      30.08.2017 13:52
      0 | 0

  • oxion 
    Да и вообще когда-то я уже писал о том, что нефиг жить в заволжье.
Утром не уедешь, вечером не приедешь, со свалки опять же мусором пахнет, и еще много чего.
    30.08.2017 13:21
    0 | 2

  • Beqbmak 
    юность самый убогий р-н
    30.08.2017 13:53
    0 | 0
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