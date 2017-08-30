В Твери на молодого человека напали и ограбили

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 24-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что вечером на улице Зинаиды Коноплянниковой неизвестный применив силу похитил мобильный телефон, после чего скрылся.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался неработающий 30-летний житель Твери.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает УМВД России по Тверской области.