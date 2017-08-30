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В Твери на молодого человека напали и ограбили

30 Августа 2017 11:33
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В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 24-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что вечером на улице Зинаиды Коноплянниковой неизвестный применив силу похитил мобильный телефон, после чего скрылся.

Оперативники установили личность  и местонахождение подозреваемого. Им оказался неработающий 30-летний житель Твери.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает УМВД России по Тверской области.

 

 

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Метки: грабёж нападение в Твери умвд россии по тверской области
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Комментарии (3)

  • antiER 
    Так днём или вечером.
    30.08.2017 12:20
    0 | 1

    • Судья 
      вечером как днем
      30.08.2017 12:27
      0 | 1

      • VladislaV 
        Из-за яркого света фонарей было непонятно что это, светло как днем.
        30.08.2017 13:07
        0 | 1
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