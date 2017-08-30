Сколько должен весить школьный ранец?

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии нового учебного года напоминает о требованиях к учебным изданиям, портфелям и ранцам для детей и подростков.

Основные гигиенические требования к учебникам предъявляются к: качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, формата, переплета, весу, шрифту, чтобы снизить зрительную нагрузку в процессе чтения. Особое внимание необходимо уделять качеству учебного издания для детей младшего школьного возраста.

Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформления книг. Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:

для учащихся 1 - 2-х классов - не более 1,5 кг;

3 - 4-х классов - не более 2 кг;

5 - 6-х классов - не более 2,5 кг;

7 - 8-х классов - не более 3,5 кг;

9 - 11-х классов - не более 4,0 кг.

На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования правильной осанки. Поэтому так важно выбрать правильный ранец или портфель.

Маркировка ученических ранцев, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя. Вес изделий без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов - не более 1000 грамм.

Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине.

Требования, предъявляемые к размерам изделий для учащихся начальных классов, следующие:

длина (высота) - 300 - 360 мм,

высота передней стенки - 220 - 260 мм,

ширина - 60 - 100 мм,

длина плечевого ремня - не менее 600 - 700 мм,

ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400 - 450 мм) - не менее 35 - 40 мм.

Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10.

Кроме того ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.