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Сколько должен весить школьный ранец?

30 Августа 2017 10:50
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии нового учебного года напоминает о требованиях к учебным изданиям, портфелям и ранцам для детей и подростков.

Основные гигиенические требования к учебникам предъявляются к: качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, формата, переплета, весу, шрифту, чтобы снизить зрительную нагрузку в процессе чтения. Особое внимание необходимо уделять качеству учебного издания для детей младшего школьного возраста.

Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформления книг. Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:

    для учащихся 1 - 2-х классов - не более 1,5 кг;
    3 - 4-х классов - не более 2 кг;
    5 - 6-х классов - не более 2,5 кг;
    7 - 8-х классов - не более 3,5 кг;
    9 - 11-х классов - не более 4,0 кг.

На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования правильной осанки. Поэтому так важно выбрать правильный ранец или портфель.

Маркировка ученических ранцев, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя. Вес изделий без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов - не более 1000 грамм.

Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине.

Требования, предъявляемые к размерам изделий для учащихся начальных классов, следующие:

    длина (высота) - 300 - 360 мм,
    высота передней стенки - 220 - 260 мм,
    ширина - 60 - 100 мм,
    длина плечевого ремня - не менее 600 - 700 мм,
    ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400 - 450 мм) - не менее 35 - 40 мм.

Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10.

Кроме того ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

 

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Метки: вес школьного ранца роспотребнадзор по тверской области школьный портфель требования к портфелям требования к ранцам
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Комментарии (8)

  • Proletary 
    А какое предусмотрено наказание за несоблюдение этих требований?
    30.08.2017 11:28
    0 | 2

    • romich 
      Для родителей  - лишение  родительских прав.
      30.08.2017 11:38
      0 | 0

  • horton 
    Помнится нам в детском саду на выпускном по пОртфелю подарили... Мальчикам черные, девочкам коричневые... Ностальгия...
    Прикрепленные изображения:
    30.08.2017 11:35
    0 | 1

    • antiER 
      И сколько он пустой весил? И это не ранец.
      30.08.2017 12:38
      0 | 0

      • horton 
        Да. В нашу бытность ранец был редкостью... Вес не помню, но помню, что носила всегда сама. В отличие от дочери. Ее рюкзак, помнится, был довольно тяжелый, даже для меня...
        30.08.2017 13:10
        0 | 1

  • RSERG 
    У нас было наоборот, чем старше класс тем легче портфель. В 10-й вообще с одной тетрадкой ходил. Открываешь-  математика, тетрадь перевернешь- физика, а в середине еще что нибудь.
    30.08.2017 11:58
    0 | 3

    • antiER 
      И ту за батареей на ночь в классе оставлял)
      30.08.2017 12:36
      0 | 2

    • Житель подземелья 
      Хммм... Я таким уже в универе страдать начал, в школе честно носили 1 учебник на двоих по графику и все тетрадки. Да и мода на пакеты как-то мимо прошла, ходил с сумкой.
      30.08.2017 13:12
      0 | 0
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