Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганской стрельбы в поселке Плоскошь Тверской области

29 августа ТИА сообщало о ЧП, которое произошло в поселке Плоскошь Торопецкого района Тверской области. 70-летний местный житель открыл беспорядочную стрельбу по припаркованным автомобилям, расстрелял мужчину, поджог сарай и покончил с собой. 30 августа пресс-служба СУ СК по Тверской области сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело - ч. 3 ст. 30, п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, 27 августа 2017 года в вечернее время 70-летний житель поселка Плоскошь залез на чердаке своего дома и из своего охотничьего ружья стал стрелять по припаркованным автомобилям. Потом пенсионер несколько раз выстрелил в мужчину, который остановился на автомобиле недалеко от дома стрелка. С многочисленными огнестрельными ранениями пострадавшего госпитализировали. Злоумышленник поджог сарай и в этом сарае покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову