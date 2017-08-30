Более 21 000 жителей Тверской области ухаживают за инвалидами и стариками

Выплата по уходу назначается неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы и пожилыми людьми старше 80 лет. Размер выплаты составляет 1 200 рублей. В Тверской области выплату получают 17840 человек.

Выплата по уходу за детьми-инвалидами назначается неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Размер выплаты – 1 200 рублей для граждан, не являющихся родителями или усыновителями; 5 500 рублей - для родителей и усыновителей. Выплату получают 3453 жителя Тверской области.

Периоды ухода за нетрудоспособными гражданами включаются в страховой стаж по итогам отчётного года и отражаются на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. За периоды начисляются пенсионные баллы - 1,8 балла за каждый полный год. Эти данные (стаж и баллы) отражаются на индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР и учитываются при назначении пенсии без дополнительного подтверждения.