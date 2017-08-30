В Волгоградской области задержали двух фальшивомонетчиков из Тверской области с 5-тысячными купюрами

В одной из аптек Новоаннинского района Волгоградской области двое жителей Тверской области за лекарства попытались расплатиться купюрой номиналом 5 тысяч рублей. Фармацевт, рассмотрев банкноту, поняла, что она поддельная, и не стала принимать к оплате. После неудачной сделки, покупатели скрылись на иномарке, а работница аптеки позвонила в полицию, сообщив марку и госномер машины.

В этот же вечер автомобиль, на котором передвигались фальшивомонетчики, был замечен на одной из автодорог Новоаннинского района, остановлен, а подозреваемые задержаны. Ими оказались неработающие жители Тверской области, 25 и 36 лет.

При осмотре иномарки оперативники изъяли 12 купюр номиналом 5 тысяч рублей, которые были направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области. Экспертиза показала, что изъятые банкноты фальшивые.

Обыски провели и по месту жительства мужчин в Тверской области, в результате которых изъяли: мобильные телефоны, платежные пластиковые карты, автотранспортные документы и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Подозреваемые сознались в содеянном, пояснив, что фальшивые купюры приобрели у неизвестного лица по цене 2 тысячи рублей за одну 5-тысячную банкноту. В настоящее время они задержаны. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 186 УК РФ – «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (санкция этой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы).

При расследовании оперативники обнаружили еще три фальшивые купюры, которыми подозреваемые расплатились в торговых точках Новоаннинского района.