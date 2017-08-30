В Тверской области на трассе М-10 столкнулись два грузовика

30 августа в 3.30 на 237 км трассы М-10 в Торжокском районе Тверской области столкнулись два грузовика. Как рассказали ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, водитель фуры "Скания" по неизвестным причинам ( возможно, уснул за рулем) на большой скорости "догнал" грузовик "Вольво". 45-летний водитель "Скании" госпитализирован в реанимацию тверской больницы Скорой медицинской помощи.