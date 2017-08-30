Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в проекте «Красная книга руками детей»

1 сентября стартует второй этап Всероссийского экологического интернет-проекта «Красная книга руками детей». Он посвящен рыбам, птицам и насекомым. Принять участие в проекте могут юные жители Тверской области в возрасте от 5 до 17 лет.

В ходе второго этапа заявленного проекта учащиеся и воспитанники образовательных организаций могут изобразить 90 видов животных из «Красной книги» – рыб, птиц и насекомых и представить их для размещения на интернет-версии издания www.redkniga-deti.ru в срок до 15 декабря 2017 года. Кроме того, участники могут претендовать на право опубликовать свои рисунки в печатном варианте «Красной книги» в первом полугодии 2018-го.

Каждый автор получит электронный сертификат об участии во Всероссийском проекте. Наставники-педагоги будут награждены электронными благодарственными письмами (при вовлечении в проект не менее 15 подопечных) и получат возможность принять участие в конкурсе кураторов. Благодарственными письмами также наградят образовательные организации, при условии, что на конкурс будет представлено не менее 30 работ от учреждения.

Подробная информация – на сайте www.redkniga-deti.ru.