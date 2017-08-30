30 августа на выборах в Тверской области началось досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях. Досрочно смогут проголосовать избиратели, которые не смогут в единый день голосования 10 сентября 2017 года явиться на свой избирательный участок по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья).

В территориальных избирательных комиссиях досрочное голосование продолжится по 5 сентября, а с 6 по 9 сентября проголосовать досрочно можно будет в участковых избирательных комиссиях.

Адреса, телефоны и график работы территориальных комиссий можно найти на их сайтах в сети интернет, выйти на которые можно через портал www.tver.izbirkom.ru (раздел «сайты ТИК»). Контакты участковой комиссии также можно найти в разделе «Найди свой избирательный участок» на официальном сайте избирательной комиссии Тверской области.