В Тверской области под колеса попала 80-летняя женщина

29 августа в 9.05 на 22 км автодороги «Бологое – Кемцы – Березовский рядок – Березайка - Лыкошино» Бологовского района Тверской области 57-летняя водитель ВАЗ-2110 выезжала на главную дорогу и не пропустила ВАЗ-2121 под управлением 35-летнего водителя. В ДТП пострадал 34-летний пассажир «десятки», его доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили.

29 августа в 11.35 на ул. Новопочтовая в городе Конаково 29-летний водитель автомобиля «Форд Транзит»наехал на 80-летнюю женщину. Пенсионерка оступилась и упала на дорогу, водитель «Форда» не заметил ее. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области