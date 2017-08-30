Клещи продолжают кусаться

За прошедшую неделю в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 164 человека, в том числе 54 ребенка. Всего с начала сезона присасывания клещей (по состоянию на 24.08.2017г) в Тверской области зарегистрировано 5641 обращение по поводу укусов клещей, в т.ч. у 1943 детей. Экстренную серопрофилактику получили 1705 человек.

Клеща можно исследовать на зараженность вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмами. Для этого клеща необходимо поместить в чистую посуду (пробирка, пузырек, баночка) на влажную марлю, плотно закупорить (временно хранить на нижней полке холодильника), затем доставить в лабораторию. Для исследования на зараженность боррелиями клеща нужно сохранить живым.

Данные исследования проводят в вирусологическом отделении микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» и иных лабораториях, проводящих такие исследования.