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Клещи продолжают кусаться

29 Августа 2017 21:49
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За прошедшую неделю в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 164  человека,  в том числе 54 ребенка. Всего с начала сезона присасывания клещей (по состоянию на 24.08.2017г) в Тверской области зарегистрировано 5641 обращение по поводу укусов клещей, в т.ч. у 1943 детей. Экстренную серопрофилактику получили 1705 человек.  

Клеща можно исследовать на зараженность вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмами. Для этого клеща необходимо поместить в чистую посуду (пробирка, пузырек, баночка) на влажную марлю, плотно закупорить (временно хранить на нижней полке холодильника), затем доставить в лабораторию. Для исследования на зараженность боррелиями клеща нужно сохранить живым.

Данные исследования проводят в вирусологическом отделении микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» и иных лабораториях, проводящих такие исследования.

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Метки: клещи клещевые инфекции укус клеща
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Комментарии (5)

  • Добрый крот 
    Клещи продолжают кусаться
Собаки на граждан бросаться
А наши народные слуги
Всё так же лапшою бросаться...
    29.08.2017 22:41
    0 | 3

    • peshehod 
      Но осень желает начаться,
деревья вот-вот оголятся,
клещи перестанут кусаться,
а слуги начнут размножаться...
      30.08.2017 00:49
      0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    Паскудство какое-то: и клещи кусаются, и Тверецкий водозабор опять отвалился. Как жить...
    29.08.2017 23:13
    0 | 2

    • Ferapont 
      Завтра увидим очередное возвание "Единая Россия" за качественное и бесперебойное водоснабжение. С временно отключенными комментариями.
ПыСы. А водички действительно нетути. Хотел почифирить, ан обломилось.
      29.08.2017 23:22
      0 | 1

      • Добрый крот 
        Новый рекламный баннер от ЕР. Два мужика, один из них в погонах полковника, одна женщина с ограниченными физическими возможностями. Все задумчиво смотрят вдаль, на устах играет хитроватая улыбка типа "Не на..ёшь-не проживёшь!", грудь выставлена вперёд...Над головами надпись большими буквами "Клещ не пройдёт! Мы вместе!"
        29.08.2017 23:30
        0 | 4
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