МЧС наградило сотрудников тверского дома ребенка «Теремок» за эвакуацию воспитанников

9 августа в помещении буфетной 2 группы детского сада Тверского специализированного Дома ребенка «Теремок» началось задымление. Медсестра Татьяна Баранова, услышав сигнализацию, оперативно и без паники начала собирать детей. Санитарка Евдокия Дунаева и медсестра Екатерина Иванова вывели группы из здания.

За организацию эвакуации детей, проявленную решительность и слаженность сотрудников Дома ребенка наградили почетной грамотой Начальника Главного управления МЧС России по Тверской области. Вручила грамоты старший инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери Светлана Кудряшова.