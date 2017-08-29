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В Тверской области почти 24 млн рублей направлено на поддержку технического перевооружения предприятий

29 Августа 2017 19:05
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В 2017 году в Тверской области из бюджета региона 23,8 млн рублей направят на субсидирование кредитов, взятых на модернизацию промышленных предприятий. Такое решение принято на заседании Правительства региона.

Субсидии будут направлены на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, взятым на техническое перевооружение производств. Субсидия предоставляется единовременно, ее размер составит до 5 млн рублей.

Поддержка будет оказана предприятиям, зарегистрированным на территории Верхневолжья и не имеющим задолженности по налогам и другим платежам. Численность работников должна быть не менее 50 человек. Решение распространяется на предприятия, относящиеся к сфере обрабатывающих производств, - пищевые, текстильные, деревообрабатывающие, полиграфические, мебельные и др.

Субсидии будут предоставляться по результатам конкурсного отбора.

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Метки: модернизация предприятия субсидии из бюджета
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Комментарии (1)

  • kudimov 
    У нас еще предприятия остались, раз есть кого субсидировать.
Тут намедни проезжал по Нижнему Новгороду в 6-30 утра примерно. Удивило приличное количество народа на остановках и идущего по улицам, большое количество транспорта. Видно люди ехали и шли на работу в такую рань. У нас в Твери в это время еще тишина и покой, ибо магазины и иная сфера услуг начинает работать с 9 или с 10 часов, где трудится подавляющее число тверичан.
    29.08.2017 20:22
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