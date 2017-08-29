В Тверской области почти 24 млн рублей направлено на поддержку технического перевооружения предприятий

В 2017 году в Тверской области из бюджета региона 23,8 млн рублей направят на субсидирование кредитов, взятых на модернизацию промышленных предприятий. Такое решение принято на заседании Правительства региона.

Субсидии будут направлены на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, взятым на техническое перевооружение производств. Субсидия предоставляется единовременно, ее размер составит до 5 млн рублей.

Поддержка будет оказана предприятиям, зарегистрированным на территории Верхневолжья и не имеющим задолженности по налогам и другим платежам. Численность работников должна быть не менее 50 человек. Решение распространяется на предприятия, относящиеся к сфере обрабатывающих производств, - пищевые, текстильные, деревообрабатывающие, полиграфические, мебельные и др.

Субсидии будут предоставляться по результатам конкурсного отбора.