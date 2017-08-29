Когда очень хотелось выпить, а денег не было

В дежурную часть Удомли поступило сообщение о грабеже. Администратор одного из магазинов города сообщила, что из торгового зала похитили алкогольную продукцию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе беседы с представителем пострадавшей стороны, полицейские выяснили, что злоумышленник вошел в помещение магазина и взял алкоголь. На неоднократные требования администратора остановиться и оплатить за товар мужчина не реагировал.

Очевидцы подробно описали полицейским приметы незнакомца. По составленной ориентировке стражи правопорядка в течении часа установили и задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 40-летний житель Удомельского района. Фигуранта доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина свою вину полностью признал и пояснил, что очень хотел выпить, а денег на спиртное не было, по этой причине он решил совершить грабеж.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый задержан.