Новый сезон студия «Знаки Сезонников» открывает моноспектаклем «Шаровая молния»

6 сентября в 18.00 в Славянском зале библиотеки Горького пройдет моноспектакль «Шаровая молния» (12+), посвященный 80-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова. Исполняет Лёша Зинатулин.

Моноспектакль «Шаровая молния» открывает одноимённый сезон выступлений студии «Знаки Сезонников» под руководством актёра, режиссёра, чтеца Лёши Зинатулина, человека необычайно творческого и разносторонне одарённого. Показ осуществляется в рамках проекта «Попытка поэзии: читаем, комментируем, обсуждаем…».

Магический шар русской поэзии вращается в спектакле «Шаровая молния». Это игра в ассоциации, где в диалог со строками Шпаликова вступают ритмы и мотивы Пушкина и Тютчева, Маяковского и Пастернака, Хлебникова и Цветаевой, Шаламова и Ахмадулиной. Спектакль наполнен театральными превращениями: гвоздь превращается в свечу, книга в баян, веер в фату невесты, ведерко в барабан.

Вход свободный! Не забудьте, пожалуйста, читательский билет!

Геннадий Федорович ШПАЛИКОВ (1937–1974) – киносценарист, режиссер и поэт. Автор сценариев культовых фильмов «Я шагаю по Москве», «Застава Ильича», «Ты и я», «Я родом из детства» и др. Его режиссерский дебют - лента «Долгая счастливая жизнь» - в 1966 году завоевала главный приз на Международном фестивале авторского кино в Бергамо. Однако всесоюзную популярность Шпаликову принесли песни «А я иду, шагаю по Москве», «Пароход белый-беленький», «Рио-Рита» и другие, слова которых давно считаются народными. Сборник, открывший широкой публике Геннадия Шпаликова как поэта, вышел только после его смерти. За внешней легкостью, ироничностью незамысловатых строк скрывается мощная эмоциональная стихия и трагическое мироощущение.