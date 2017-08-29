В Твери открыли новую штурмовую полосу для спецназа

29 августа на базе отдела специального назначения «Рысь» УФСИН России по Тверской области состоялось торжественное открытие новой штурмовой полосы. На церемонии присутствовали руководители УФСИН и подведомственных учреждений, ветераны спецназа, дети и жены сотрудников отдела.

Штурмовая полоса предназначена для занятий сотрудников спецназа физической подготовкой, совершенствования профессионального мастерства. В изготовлении и монтаже полосы оказали помощь учреждения УФСИН, общественные и коммерческие организации.

Начальник УФСИН России по Тверской области полковник внутренней службы Константин Книс отметил, что за свою 25-летнюю историю отдел накопил большой опыт действий в экстремальных и боевых условиях. Коллектив отмечен многими государственными и ведомственными наградами. Кроме того, спецназовцы ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, принимают участие в городских праздничных мероприятиях.

Со временем штурмовая полоса будет дополняться другими элементами. К уже имеющимся объектам добавятся лабиринты и здание для высотной подготовки.

Затем сотрудники ОСН продемонстрировали свое мастерство, сквозь огонь и дым преодолев штурмовую полосу. Зрители следили за ними, затаив дыхание, только временами слышались взволнованные восклицания детей. Также, к восторгу ребят, бойцы провели несколько показательных поединков, напоследок разбив черепицу руками, ногами и головой.

Завершился праздник выставкой вооружения «Рыси» и катанием детей на бронетранспортере.