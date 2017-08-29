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В Твери открыли новую штурмовую полосу для спецназа

29 Августа 2017 17:43
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Фоторепортаж

29 августа на базе отдела специального назначения «Рысь» УФСИН России по Тверской области состоялось торжественное открытие новой штурмовой полосы. На церемонии присутствовали руководители УФСИН и подведомственных учреждений, ветераны спецназа, дети и жены сотрудников отдела.

Штурмовая полоса предназначена для занятий сотрудников спецназа физической подготовкой, совершенствования профессионального мастерства. В изготовлении и монтаже полосы оказали помощь учреждения УФСИН, общественные и коммерческие организации.

Начальник УФСИН России по Тверской области полковник внутренней службы Константин Книс отметил, что за свою 25-летнюю историю отдел накопил большой опыт действий в экстремальных и боевых условиях. Коллектив отмечен многими государственными и ведомственными наградами. Кроме того, спецназовцы ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, принимают участие в городских праздничных мероприятиях.

Со временем штурмовая полоса будет дополняться другими элементами. К уже имеющимся объектам добавятся лабиринты и здание для высотной подготовки.

Затем сотрудники ОСН продемонстрировали свое мастерство, сквозь огонь и дым преодолев штурмовую полосу. Зрители следили за ними, затаив дыхание, только временами слышались взволнованные восклицания детей. Также, к восторгу ребят, бойцы провели несколько показательных поединков, напоследок разбив черепицу руками, ногами и головой.

Завершился праздник выставкой вооружения «Рыси» и катанием детей на бронетранспортере.

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Метки: спецназ спецназ рысь уфсин россии по тверской области
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Комментарии (6)

  • Бегемот 
    Площадка-то.... Из говна... Интересно, а сколько отмыли?
    29.08.2017 18:16
    0 | 3

    • LenokK 
      Не поверите, ни сколько
      29.08.2017 21:00
      0 | 0

  • Житель подземелья 
    "Кроме того, спецназовцы ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодежи" - это как? Ладно обычные военные (про качество умолчу, но пытаются), но спецназ ФСИН?
    29.08.2017 18:45
    0 | 1

    • antiER 
      Все от скуки. Их подопечным и КВН и т.д. А им тоже развлекаться охота.
      29.08.2017 20:10
      0 | 0

  • RSERG 
    А где поп? Как же такое открытие, все есть, а попа нет.
    29.08.2017 19:26
    0 | 1

  • Lura 
    Вся Тверь - сплошная полоса для спецназа...
    29.08.2017 20:30
    0 | 0
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