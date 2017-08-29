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В Твери начались работы по благоустройству общественных зон

В Твери начались работы по благоустройству общественных зон - ТИА
29 Августа 2017 17:28
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Фоторепортаж

В Твери продолжается реализация федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». На минувших выходных в его рамках начались работы по благоустройству общественных зон города.

В этом году в рамках проекта «Формирование современной городской среды» на благоустройство общественных зон Твери направляется около 99,3 миллиона рублей – из средств федерального, регионального и городского бюджетов. Это позволит выполнить работы по благоустройству на 4 территориях – в сквере Казакова, на бульваре Радищева (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка), в Ландшафтном парке «Тьмака» и на бульваре Цанова.

– Очень хорошо, что с каждым годом в нашем городе появляется всё больше удобных и благоустроенных зон для отдыха горожан, – отмечает член Общественной палаты города Твери Светлана Козлова. – При этом очень важно не забывать о создании доступной среды для всех категорий граждан. Это актуально не только для горожан с ограниченными возможностями здоровья, но и к примеру, для мам с маленькими детьми – гулять с коляской гораздо лучше в приспособленных для этого условиях.

На бульваре Цанова проводимые работы станут продолжением реализации проекта благоустройства, начатого в 2016 году. Если прошлым летом в этом направлении были сделаны только первые шаги, то сейчас общественное пространство протяжённостью около километра должно приобрести законченный вид. Особое внимание при разработке проекта уделялось по-желаниям жителей.

– Прежде всего мы спрашиваем горожан, чего они хотят. И это правильно, – уверен депутат Тверской городской Думы Олег Балаян. – Вот здесь, на бульваре Цанова по первоначальному проекту планировалось установить сцену, оборудовать площадку для проведения массовых мероприятий. Но жители сказали, что им этого не нужно – они хотят тихую зону отдыха с газонами и лавочками. Значит, необходимо ставить лавочки – желание жителей превыше всего.

Начались работы и на других объектах – на бульваре Радищева и в пойме реки Тьмаки. В сквере Казакова благоустройство стартует несколько позже – это связано с установленными сроками проведения конкурсных процедур и заключения контрактов. Тем не менее, работы по всем объектам должны быть завершены до окончания строительного сезона.

– Основные работы на объектах начались в прошедшие выходные, – рассказывает заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Евгений Аристов. – На бульваре Цанова сейчас проводится демонтаж старого покрытия. В соответствии с контрактом продолжается обустройство велодорожки шириной 3 метра. Основная пешеходная дорожка будет переменной ширины – от 4 до 8 метров – с выходами во все прилегающие дворы. Это, помимо чисто эстетической ценности, позволит избежать порчи зелёных насаждений – удобная лучевая система дорожек исключит потребность в ходьбе по газонам.

Реализация проекта «Формирование современной городской среды» проходит под постоянным контролем со стороны Правительства Тверской области, администрации города Твери, Тверской городской Думы. Для обеспечения всесторонней оценки к мониторингу работ на всех этапах привлекаются независимые эксперты и представители общественности.

– Как специалист в строительной сфере могу сказать, что привлечение профессиональных экспертов к контролю качества работ – это верное решение, – говорит генеральный директор ООО «Стройгруп» Дмитрий Трошкин. – На улучшение городской среды тратятся серьёзные средства, поэтому для каждого горожанина важно, чтобы работы были выполнены в срок и качественно. Тверь нуждается в таких объектах, они очень значимы для жителей района и всего города, поэтому контролировать работы нужно жёстко.

Управление информации администрации города Твери

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Метки: общественные зоны тверь
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Комментарии (3)

  • Бегемот 
    Выборы выборы, кандидаты-....!
Показуха так и прет-
Может схавает народ? 
Понимаем и сквозь смех
Голосуем против всех!
    29.08.2017 18:11
    0 | 1

    • antiER 
      Самое обидное, как бы мы с вами не пыжились ТГТ на 100% будет из ЕР, причем без мухляжа на выборах, так действительно электорат проголосует.
      29.08.2017 20:17
      0 | 0

  • fen 15 
    Хорошо что выборы в сентябре, а не в декабре. В декабре ландшафтным дизайном и благоустройством тяжело заниматься, но наши показушникам всё равно. Я так понимаю ремонт Крупского моста до президентских выборов переносится, хотя обещали начать ещё в июне.
    29.08.2017 20:07
    0 | 0
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