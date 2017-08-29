Зима уже здесь! В Твери в «Синема Стар» прошел закрытый показ заключительной серии 7-го сезона «Игры престолов»

Билеты на этот сеанс можно было только выиграть. В Твери чуть более 130 счастливчиков посмотрели окончание сезона культового сериала на большом экране. Перед показом всех гостей ждала развлекательная программа. Девиз 7-го сезона - «Зима уже здесь», поэтому гостей веселили фокусами с жидким азотом, который замораживал все вокруг, в том числе и поп-корн. Можно было сделать фотографию на память в фото-зоне, пострелять из лука в очках виртуальной реальности или принести клятву Ночному дозору. Все это действо сопровождала музыка из сериала. Подобные закрытые показы прошли в 32 городах страны.

Истинные фанаты серила объясняли, почему им нравится «Игры престолов».

- Непредсказуемость сюжета, непередаваемая атмосфера фильма, удивительные костюмы. От сериала невозможно оторваться. В нем смешались все стили: фэнтези, драма, боевик, любовный роман и ужасы. Это удивительный мир, который завораживает. Я, например, начала просматривать сериал заново и получаю огромное удовольствие. А увидеть такое зрелищное кино на большом экране, в хорошем зале – это фантастика, - поделилась своими впечатлениями Анастасия

На показ, кстати, пришла девушка, которая посмотрела этот серила уже 6 раз, за это она получила приз от организаторов праздника.

Последняя серия 7-го сезона все ставит с ног на голову, и как всегда сезон заканчивается столь интригующе, что ловишь себя на мысли: «А что дальше?». Впрочем, пересказывать «Игру Престолов» - занятие неблагодарное, так что лучше посмотреть один раз самому.

В сериале нет абсолютно положительных персонажей, герои совершают неоднозначные поступки, убивают и умирают неожиданно для зрителей. На тверской премьере последней серии сезона зал даже аплодисментами приветствовал смерть одного из героев картины.

Ну, а фанаты культового сериала в предвкушении, ведь продолжение следует. Сериал планируют завершить восьмым сезоном, который выйдет в 2018 или 2019 году, так что впереди еще много неожиданностей. Тем более, что «Игра престолов» живет своей жизнью, ведь только первый сезон был точной адаптацией первой части романа Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня». Начиная со второго сезона появляются отличия от книг, а с пятого сезона сюжетные линии сериала существенно расходятся с книжными