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В Твери в больнице умерла беременная женщина. Возбуждено уголовное дело

29 Августа 2017 16:25
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20 июня 2017 года ночью в 4-ю горбольницу Твери (больница скорой медицинской помощи) поступила 32-летняя женщина, находящаяся на 15 неделе беременности. Больная жаловалась на на боли в животе и пояснице, а также высокую температуру. Однако  медицинский персонал на жалобы пациентки не реагировал.

После осмотра в приемном отделении женщину с подозрением на острую пневмонию направили в терапевтическое отделение больницы. Каких-либо анализов, кроме клинических исследований, а также УЗИ в приемном отделении женщине не сделали.

Утром 20 июня состояние женщины резко ухудшилось, при проведенном УЗИ выявили кровь в брюшной полости, а также признаки остановившейся беременности. Только после этого была начата интенсивная терапия. Однако в 16 часов 45 минут пациентка умерла.

- Подобные последствия возможны из-за ненадлежащей организации работы в период нахождения женщины в медицинском учреждении,  недостаточной квалификации работников ГБУЗ Тверской области «Клиническая больница скорой медицинской помощи», - считает пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Заволжский межрайонный следственный отдел Твери по факту смерти пациентки возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По уголовному делу получены медицинские документы, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, допрашивается персонал ГБУЗ «КБСМП». Расследование уголовного дела продолжается.

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Метки: смерть пациентки умерла женщина в больнице умерла женщина беременная женщина 4-я горбольница
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Комментарии (36)

  • Добрый крот 
    Даже скучно комментировать. С одной стороны, наша медицина семимильными шагами приближается к космической, а с другой, какая-то хрень про недостаточную квалификацию докторишек...) Кто же врёт? Минздрав или следствие? Или врут все...
    29.08.2017 16:42
    1 | 11

    • Proletary 
      Для начала врет трудовой мигрант, который писал статью. "Каких-либо анализов, кроме клинических исследований, а также УЗИ в приемном отделении женщине не сделали."
Какие нах клиническкие исследования? Так делали анализы и УЗИ в приемном или нет? Хуже нашей медицины только наша журналистика - борцы с русским языком.
      29.08.2017 17:38
      1 | 9

      • Добрый крот 
        Думали, что прокатит.) 
"Клиническое исследование – научное исследование с участием людей, которое проводится для оценки эффективности и безопасности лекарственного препарата. Клиническое исследование является единственным способом доказать эффективность и безопасность любого нового препарата." Таким образом, по мнению следствия, в приёмном отделении ГКБ № 4 проводились испытания безопасности некоего препарата. Причём ночью. А на беременяшку наплевали! Предлагаю запретить проводить клинические исследования в приёмном отделении ГКБ № 4. Особенно в ночные часы.
        29.08.2017 17:41
        0 | 6

        • Proletary 
          Мнение следствия выделено цитатой. Так что клинические исследования - на совести автора публикации. Замолкаю, пока из меня расизм не попер.
          29.08.2017 17:59
          1 | 4

          • Добрый крот 
            А вот хрен! На соседнем ресурсе текст аналогичен. Таким образом, тезис про клинические исследования есть плод раздумий нашего образованного всесторонне следствия.
            29.08.2017 18:03
            0 | 2

            • Proletary 
              От того, что автор публикации сидит не в ТИА, а на соседнем ресурсе (не факт, кстати - кто именно у кого новость спер, в заголовке явно указано, что автор - ТИА, не будут же они врать?), он не перестает быть идиотом.
              29.08.2017 18:17
              1 | 2

              • Добрый крот 
                Почему сразу идиотом? Идиот не может писать, читать и говорить. Степень слабоумия предлагаю уточнить.
                29.08.2017 18:34
                0 | 1

              • maxxx72 
                Господа,  вы оба порете херь вместо того что бы зайти на сайт Тверского СК.
http://tver.sledcom.ru/news/item/1159534/
Если все же не соберетесь - пресс-релиз идентичен информации здесь.
А пациента скорее загубили, чем нет. ИМХО. Иначе СК так бы оперативно не подорвался.
                29.08.2017 20:52
                2 | 0

        • Бегемот 
          Просто подзабили медики, думали само пройдет, типа как платят так и работаем!  Теперь крайнего назначать придется
          29.08.2017 18:03
          1 | 1

          • Добрый крот 
            Именно так. Тем более, что здесь на ресурсе сплошь, куда не плюнь, высококвалифицированные докторишки типа "бегемот", со стажем работы минимум 20 лет, которым со стороны всегда видней и всё проще простого.) Тем более, что версия поганых докторишек не изложена по понятным всем причинам.
            29.08.2017 18:08
            1 | 3

            • Бегемот 
              Ага, точно так, Вы совершенно правы)  ,а дальше один за всех и все на одного-корпоративная этика!  Сама пришла сама померла мы не причем хата с краю)))
              29.08.2017 18:20
              1 | 3

              • Добрый крот 
                Почему бы и не помереть? У нас нет данных насколько своевременно ( или запоздало ) обратилась покойная, что делала до обращения, наблюдалась ли в ЖК и т.д. Ситуации, когда "думала, что пройдёт", а потому и сидела неделю "на печи" в России являются закономерностью, но не исключением. В любом варианте без пояснения докторишек верить следствию безоговорочно нельзя.
                29.08.2017 18:27
                0 | 4

                • Бегемот 
                  Точно, а медицина у нас на высоте!  Со всеми скрепами скртжалями  и электронными очередями
                  29.08.2017 18:32
                  0 | 1

                  • Добрый крот 
                    Я Вам про Фому, а Вы мне про Мойшу.
                    29.08.2017 18:36
                    0 | 1

                    • Бегемот 
                      Конечно, мойшу гейшу и пикшу, такое ощущение что вы там дежурили
                      29.08.2017 19:14
                      0 | 2

      • RSERG 
        А что вы хотите? Поколение ЕГЭ!!!!!
        29.08.2017 19:30
        0 | 2

  • horton 
    Понятно, что ночью, в лучшем случае, измерили температуру и давление и отправили в отделение....
Но почему же сама беременная так поздно к врачам обратилась? Вроде, не глупая девочка в 32 года-то? Ведь "беременность остановилась" не в одночасье?!
Очень жаль...
    29.08.2017 18:20
    0 | 6

    • Бегемот 
      Вы конечно правы, но то что больница БСМП не смущает?  Ну и правильно, докторам и сестрам отдыхать надо, напахались за день, а тут приперлась, страдалица...
      29.08.2017 18:23
      1 | 2

      • Добрый крот 
        Опять неверно. Пациентку госпитализировали с предварительным диагнозом "пневмония". При этой патологии боли в животе-не редкость. Что же касается остановившейся беременности, то вероятно, клиники её не было, живот был без признаков острой патологии и т.д. Спор в данном случае бесполезен без знания всех подробностей. Иначе можно опуститься до уровня ВК, где все всегда знают всё, но задним числом и таким же умом.
        29.08.2017 18:32
        0 | 2

        • Бегемот 
          Может и так, думаю следствие установит истину, только не верится что она про то что беременна не говорила
          29.08.2017 18:42
          0 | 0

    • Proletary 
      Хортон, не уподобляйтесь Бегемоту. Информации ноль, про "в лучшем случае " говорить не стоит. Обычно беременных терапевты как огня боятся, так что ваша версия - явная горячка. Насчет остановившейся беременности - речь похоже идет о внематочной. Может и в одночасье. И в 32 года. И у неглупой.
      29.08.2017 18:29
      1 | 2

      • horton 
        Молчу-молчу. Я про температуру и давление в приемном отделении. Не припомню, чтобы там ещё какие "клинические исследования" проводились бы. Но я давно лежала в больнице. Могу ошибаться.
        29.08.2017 18:32
        0 | 0

        • Бегемот 
          Да кровушку наверное на клинический анализ взяли, только я не помню, лаборатория -то в четверке есть или в аваевский за денюшку возят?  Тогда да, там люди обстоятельные, способны на исследования
          29.08.2017 18:35
          1 | 0

          • horton 
            То есть умершая до 15 недели не знала, что беременность внематочная?
Наверное, Вы правы. Я знаю случай, сокурсница именно так же умерла... от внематочной резко  в одночасье...
            29.08.2017 18:44
            0 | 0

            • Добрый крот 
              Беременная вообще могла не знать, что она беременная. И такое бывает, тов. Хортон. Особенно, в России.
              29.08.2017 19:00
              0 | 3

        • Proletary 
          Клинику крови берут обязательно, иначе ФОМС оштрафует. Рентген, как ни странно, там тоже работает, без этого в вечно забитую на 146% терапию с пневмонией не положат, иначе утром остатки дежурного терапевта будут на заборе висеть. Гинеколог и хирург дежурят круглосуточно, так что не будем ориентироваться на заведомо лживую публикацию. Что было на самом деле, и кто виноват - узнаем, если узнаем.
          29.08.2017 18:55
          0 | 3

          • konbur 
            Ни шиша мы не узнаем. Завтра "тема уйдёт", и все забудут. И следствие нам ничего не расскажет.
            29.08.2017 20:14
            0 | 0

      • Добрый крот 
        Следствие всегда имеет обвинительную направленность. Из этого и надо исходить. Где Вы, Хортон, видели следователя, который будет "разваливать" дело, занимаясь поиском истины?
P.S. Граждане, будьте умнее хоть капельку! Не уподобляйтесь стаду на картинке. Ибо стадо есть стыдно...
        Прикрепленные изображения:
        29.08.2017 18:42
        0 | 2

        • Бегемот 
          Однако человек мертв, и кто -то должен за то ответить, не так ли? Да?  Нет?
          29.08.2017 18:47
          1 | 0

          • Бегемот 
            Если это несчастный случай, думаю установят
            29.08.2017 18:49
            0 | 0

          • Добрый крот 
            Не обязательно. Если в действиях врачей суд не обнаружит нарушений типа "халатность, приведшая к...", то не ответит никто.  В больничках мрут ежедневно и ежечасно. Смерть от заболевания и прочих явлений, не являющихся криминальными, не подлежит наказанию.
            29.08.2017 18:51
            0 | 3

            • Бегемот 
              Только нервов истреплют конечно, домыслами слухами догадками
              29.08.2017 18:53
              0 | 0

        • Бегемот 
          Не терзайтесь, вы наверное хороший доктор, хоть и циник, но это простительно, издержки профессии
          29.08.2017 18:51
          0 | 0

  • Бертран 
    Большие и лёгкие деньги развращают как медиков так и учителей. Зря мы пообещали 49000 к 18 году, не готовы они к этому.
    29.08.2017 19:27
    2 | 5

    • konbur 
      Вы прямо-таки нарываетесь на вопрос о вашей зарплате за нелёгкий труд на посту инструктора по агитации и пропаганде.
      29.08.2017 20:13
      0 | 3

    • Proletary 
      Сержант, вы бы лучше бабаю А.В. аккумулятор искали, чем ставить под сомнения целесообразность обещаний Самого. Обещал, значит так было нужно.
      29.08.2017 20:54
      0 | 0
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