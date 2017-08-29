В Твери в больнице умерла беременная женщина. Возбуждено уголовное дело

20 июня 2017 года ночью в 4-ю горбольницу Твери (больница скорой медицинской помощи) поступила 32-летняя женщина, находящаяся на 15 неделе беременности. Больная жаловалась на на боли в животе и пояснице, а также высокую температуру. Однако медицинский персонал на жалобы пациентки не реагировал.
После осмотра в приемном отделении женщину с подозрением на острую пневмонию направили в терапевтическое отделение больницы. Каких-либо анализов, кроме клинических исследований, а также УЗИ в приемном отделении женщине не сделали.
Утром 20 июня состояние женщины резко ухудшилось, при проведенном УЗИ выявили кровь в брюшной полости, а также признаки остановившейся беременности. Только после этого была начата интенсивная терапия. Однако в 16 часов 45 минут пациентка умерла.
- Подобные последствия возможны из-за ненадлежащей организации работы в период нахождения женщины в медицинском учреждении, недостаточной квалификации работников ГБУЗ Тверской области «Клиническая больница скорой медицинской помощи», - считает пресс-служба СУ СК по Тверской области.
Заволжский межрайонный следственный отдел Твери по факту смерти пациентки возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По уголовному делу получены медицинские документы, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, допрашивается персонал ГБУЗ «КБСМП». Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии (36)
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Бертран
29.08.2017 19:27
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konbur
29.08.2017 20:13
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Proletary
29.08.2017 20:54
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