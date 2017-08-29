Игорь Руденя поручил свести к нулю количество уличных туалетов в школах Тверской области

29 августа на заседании правительства Тверской области обсудили готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В общем и целом, принять учеников готовы все детские сады школы и ссузы, за время летних каникул были заменены оконные блоки, отремонтированы санузлы, спортзалы и крыши.

Во вступительном слове губернатор Игорь Руденя рассказал, что в 2017 году количество воспитанников, учащихся и студентов в регионе увеличилось на 5 тысяч человек, «что накладывает на нас дополнительную ответственность в обеспечении образовательного процесса», а школьные уличные туалетов на улице, которые до сих порт есть в некоторых сельских школах, должны кануть в лету. И передал слово министру образования Наталье Сенниковой.

Министр назвала самые важные цифры.

В соответствии с майскими указами президента продолжаются мероприятия по ликвидации очередей в детские сады детей до 3 лет, но работы в этом направлении ещё много.

Педагогическими кадрами Тверская область практически обеспечена – 19 690 педагогов будут работать в образовательных учреждениях региона в новом учебном году. В школах остаются свободными 45 вакансий, но вопрос с замещением проработан. В 2018 году Минобр ставит задачу проработать целевой прием за счет средств областного бюджета педагогов-математиков и учителей иностранного языка.

Отдельно Наталья Сенникова остановилась на поддержке молодых педагогов. Всего в этом году в городские и сельские школы придет работать 141 молодой специалист. Это стало возможным, в том числе, за счет мер социальной поддержки, которая оказывается на местах: предоставление жилья на время работы, возмещение затрат на аренду жилья, оплата ЖКХ.

На сегодняшний день в системе образования Тверской области воспитывается и обучается больше 17 000 детей с ОВЗ. Из них с задержкой психического развития - 1886 детей, 251 ребенок с нарушением слуха и речи и с ДЦП 33 человека. В 2017 году закуплено оборудование для таких детей на сумму 40 миллионов рублей.

В доступности образования, по словам министра, огромную роль занимает организация подвоза учащихся к месту обучения и обратно. Подвоз организован 38 муниципальными образованиями области для 10 388 учащихся из сельской местности, школьный автопарк насчитывает 390 автобусов. Задача на будущий год – обновление транспорта.

Никаких школьных книг родителям покупать не надо. Обеспеченность учебниками – 100 %. Потрачено на это было почти 100 миллионов рублей в 2017 году. Кроме того, все школы подключены к интернету, однако скорость в некоторых оставляет желать лучшего.

На капитальный ремонт образовательных учреждений было выделено 158, 6 миллионов рублей. На эти деньги в 53 школах менялись оконные блоки, ремонтировались санитарно-технические узлы, спортзалы и кровли.

580 новых мест, из которых 300 в Твери, было введено, чтобы ликвидировать вторую смену в школах региона.

В 2017 году в школах региона станет учиться ещё безопаснее: автоматической пожарной сигнализацией, тревожными кнопками и физической охраной оборудовано 100 % общеобразовательных и дошкольных организаций, 93,4 % оборудовано системой мониторинга ПАК «Стрелец-Мониторинг», 74% - системами видеонаблюдения, в почти 100 % учреждений полностью ограждена территория.

Надворные туалеты до сих пор есть в 17 образовательных организациях Андреапольского, Бельского, Кесовогорского, Конаковского, Оленинского, Рамешковского и Торопецкого районов. Все они, как отметила министр, соответствуют САнПИН и доля таких учреждений в Тверской области меньше средней по России. Печное отопление есть в 32 учреждениях.

В новом учебном году продолжится оказываться социальная поддержка детям. Для 54 609 обучающихся начальных классов и 18 000 детей из семей в трудной жизненной ситуации организовано бесплатное питание. 4 тысячам детей переданы подарочные наборы к школе.

Лидия Туманова, председатель Общественной палаты Тверской области, попросила губернатора взять на контроль должную ликвидацию последствий ураганов в регионе: многие деревья попадали в опасной близости от школ, а средств на уборку у директоров школ нет. Кроме того, подрядные организации, сделавшие некачественный ремонт школьных крыш, бесследно исчезают и исправлять недостатки не собираются.

Все проблемные вопросы Игорь Руденя поручил в ближайший срок устранить, а профильным министерствам взять исполнение на контроль.

1 сентября в образовательных организациях тверской области пройдут Уроки Мира и Семьи, а с 1 по 4 сентября всероссийский открытый урок профориентации. Безопасность Дня знаний будут обеспечивать региональные УМВД, МЧС, ГИБДД.