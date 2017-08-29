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Игорь Руденя поручил свести к нулю количество уличных туалетов в школах Тверской области

29 Августа 2017 16:23
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29 августа на заседании правительства Тверской области обсудили готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В общем и целом, принять учеников готовы все детские сады школы и ссузы, за время летних каникул были заменены оконные блоки, отремонтированы санузлы, спортзалы и крыши.

Во вступительном слове губернатор Игорь Руденя рассказал, что в 2017 году количество воспитанников, учащихся и студентов в регионе увеличилось на 5 тысяч человек, «что накладывает на нас дополнительную ответственность в обеспечении образовательного процесса», а школьные уличные туалетов на улице, которые до сих порт есть в некоторых сельских школах, должны кануть в лету. И передал слово министру образования Наталье Сенниковой.

Министр назвала самые важные цифры.

В соответствии с майскими указами президента продолжаются мероприятия по ликвидации очередей в детские сады детей до 3 лет, но работы в этом направлении ещё много.

Педагогическими кадрами Тверская область практически обеспечена – 19 690 педагогов будут работать в образовательных учреждениях региона в новом учебном году. В школах остаются свободными 45 вакансий, но вопрос с замещением проработан. В 2018 году Минобр ставит задачу проработать целевой прием за счет средств областного бюджета педагогов-математиков и учителей иностранного языка.

Отдельно Наталья Сенникова остановилась на поддержке молодых педагогов. Всего в этом году в городские и сельские школы придет работать 141 молодой специалист. Это стало возможным, в том числе, за счет мер социальной поддержки, которая оказывается на местах: предоставление жилья на время работы, возмещение затрат на аренду жилья, оплата ЖКХ.

На сегодняшний день в системе образования Тверской области воспитывается и обучается больше 17 000 детей с ОВЗ. Из них с задержкой психического развития - 1886 детей, 251 ребенок с нарушением слуха и речи и с ДЦП 33 человека.  В 2017 году закуплено оборудование для таких детей на сумму 40 миллионов рублей.

В доступности образования, по словам министра, огромную роль занимает организация подвоза учащихся к месту обучения и обратно. Подвоз организован 38 муниципальными образованиями области для 10 388 учащихся из сельской местности, школьный автопарк насчитывает 390 автобусов. Задача на будущий год – обновление транспорта.

Никаких школьных книг родителям покупать не надо. Обеспеченность учебниками – 100 %. Потрачено на это было почти 100 миллионов рублей в 2017 году. Кроме того, все школы подключены к интернету, однако скорость в некоторых оставляет желать лучшего.

На капитальный ремонт образовательных учреждений было выделено 158, 6 миллионов рублей. На эти деньги в 53 школах менялись оконные блоки, ремонтировались санитарно-технические узлы, спортзалы и кровли.

580 новых мест, из которых 300 в Твери, было введено, чтобы ликвидировать вторую смену в школах региона.

В 2017 году в школах региона станет учиться ещё безопаснее: автоматической пожарной сигнализацией, тревожными кнопками и физической охраной оборудовано 100 % общеобразовательных и дошкольных организаций, 93,4 % оборудовано системой мониторинга ПАК «Стрелец-Мониторинг», 74% - системами видеонаблюдения, в почти 100 % учреждений полностью ограждена территория.

Надворные туалеты до сих пор есть в 17 образовательных организациях Андреапольского, Бельского, Кесовогорского, Конаковского, Оленинского, Рамешковского и Торопецкого районов. Все они, как отметила министр, соответствуют САнПИН и доля таких учреждений в Тверской области меньше средней по России. Печное отопление есть в 32 учреждениях.

В новом учебном году продолжится оказываться социальная поддержка детям. Для 54 609 обучающихся начальных классов и 18 000 детей из семей в трудной жизненной ситуации организовано бесплатное питание. 4 тысячам детей переданы подарочные наборы к школе.

Лидия Туманова, председатель Общественной палаты Тверской области, попросила губернатора взять на контроль должную ликвидацию последствий ураганов в регионе: многие деревья попадали в опасной близости от школ, а средств на уборку у директоров школ нет. Кроме того, подрядные организации, сделавшие некачественный ремонт школьных крыш, бесследно исчезают и исправлять недостатки не собираются.

Все проблемные вопросы Игорь Руденя поручил в ближайший срок устранить, а профильным министерствам взять исполнение на контроль.

1 сентября в образовательных организациях тверской области пройдут Уроки Мира и Семьи, а с 1 по 4 сентября всероссийский открытый урок профориентации. Безопасность Дня знаний будут обеспечивать региональные УМВД, МЧС, ГИБДД. 

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Метки: игорь руденя школы тверской области готовность школ к учебному году заседание правительства
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Комментарии (11)

  • LOLOSHA 
    21 век, а дети в школах в туалет на улицу ходят. Вот бы депутатов отправить нужду справлять в деревенский сортир.
    29.08.2017 16:33
    0 | 9

  • vorobjaninoff 
    каждой сельской школе - по траволятору в надворный сортир.
    29.08.2017 16:34
    0 | 7

  • Добрый крот 
    А если конструкция здания изначально не предполагает наличие туалета внутри школы, то куда тогда писать-какать школоте и педагогишкам? Поставят вёдра в закоулках школы и отчитаются, что губернаторский наказ выполнен или срочно построят новую школу? Вёдра в закоулках обойдутся дешевле.)
    29.08.2017 16:37
    0 | 7

    • Proletary 
      Вопрос решаемый. "За последние 16 лет в России закрыто 12 000 сельских школ".
      29.08.2017 18:07
      0 | 9

  • horton 
    Ну придвинут эти "скворечники" вплотную к школе... Ароматы будут непередаваемые, думаю...
    29.08.2017 16:42
    0 | 4

    • Добрый крот 
      Просто какать запретят.) И писать тожа...Иначе нельзя, губер будет недоволен, что подлецы энти гадють при наличии отсутствия цивилизованных ватерклозетов.
      29.08.2017 16:44
      0 | 4

  • Эго 
    Видимо, проблему надворных школьных туалетов по заведенной привычке будут решать "подрядные организации, которые сделав некачественный ремонт школьных крыш, бесследно исчезают и исправлять недостатки не собираются."
    29.08.2017 16:56
    0 | 4

  • Добрый крот 
    Читая выступление-отчёт гр. Сенниковой  осознаю, как неправильно всё было с образованием-обучением в СССР. И как я ещё выжил, учась в таком тихом ужасе, как ещё не спилси-не скололси...)
    29.08.2017 17:09
    0 | 5

  • Житель подземелья 
    "Никаких школьных книг родителям покупать не надо. Обеспеченность учебниками – 100 %." Сразу вранье, покупали за свой счет учебник по немецкому языку. Хорошо в этом году можно потратиться только на сам учебник, раньше довеском за дополнительную плату шли рабочие тетради (не нужны были почти всегда) и диск. Про туалеты на улице писать ничего не буду, вот такой он, 21 век в России, 17 лет с колен встаем, аднака...
    29.08.2017 18:39
    0 | 3

  • Uylo_Yobannen 
    Поручение, конечно, политически грамотное и идеологически верное, но с кондачка такие дела не вершатся. Придётся Министерство школьных сортиров замастырить, однако.
    29.08.2017 19:43
    0 | 3

    • konbur 
      Зачем? Ломать -- не строить. А вот что делать, сломавши? Вот это вопрос...
      29.08.2017 20:18
      0 | 0
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