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Под Тверью пассажиры скрутили пьяного водителя автобуса

Под Тверью пассажиры скрутили пьяного водителя автобуса - ТИА
29 Августа 2017 15:52
Автор:

Фоторепортаж
Видео

Инцидент произошел на 189 км трассы «Россия», где поворот на Мермерины. Заказной автобус компании-перевозчика «ТрансАвто» вез пассажиров из Твери в Вышний Волочек. Во время движения люди поняли, что водитель пьян, и решили, что не хотят рисковать собственными жизнями.

Как рассказал на месте происшествия инспектор ГИБДД, пассажиры самостоятельно заставили водителя остановиться, так как почувствовали от него резкий запах алкоголя. Одна из пассажирок позвонила в полицию, на место тут же выехал экипаж ДПС. Пассажиры пытались удержать водителя, но тот убежал куда-то в поля.

Полицейские нашли беглеца и привели его в патрульный автомобиль для оформления документов.

- Мы позвонили перевозчику, сообщили о произошедшем, перевозчик дал другой транспорт с трезвым водителем. Все пассажиры ( 8 человек) в объяснительных написали, что задержали водителя потому, что от него сильно пахло алкоголем. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Водитель Евгений тем временем вальяжно лежал в кресле патрульного автомобиля и был крайне удивлен тому, что сегодня он стал "звездой" у местных СМИ.

На вопрос ТИА - что пил он перед рейсом? - Евгений ответил, что пил молоко, а перегаром от него пахнет потому, что он принимал ...валокордин. Мужчина уверил, что перед рейсом его осматривал врач и дал добро на отправление в дорогу.

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Метки: пьяный водитель автобуса пассажиры задержали пьяного водителя
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Комментарии (7)

  • Antosha 
    и по Мермиринам заодно можно было бы пьяных половить за рулём...
    29.08.2017 16:03
    2 | 5

  • kudimov 
    Запах перегара не спутаешь ни с каким валокордином. Так, что пусть дядька не гонит. Видно же, что в люлю. Даже у старлея глаза по семь копеек от ответов водителя)
    29.08.2017 16:09
    0 | 6

  • Торопов 
    "Заказное" быдло оборзело уже конкретно. Это ещё счастье, что неравнодушные пассажиры попались. В большинстве случаев все политкорректно и послушненько помалкивают, с чувством стадного инстинкта " везут и спасибо а может быть и хуже", за немалые деньги, от этих обнаглевших " компаний-перевозчиков".
    29.08.2017 17:11
    0 | 11

    • Эго 
      ...помалкивают или недоумевают, что так все переполошились из-за "случайной рюмки водки или кружки пива"... Впрочем, как это привычно делает  и задержанный водитель и ряд комментаторов ТИА.
      29.08.2017 17:38
      0 | 0

  • _Gelsomino_ 
    Пассажиры - молодцы!
    29.08.2017 17:33
    0 | 8

  • Lura 
    Никто не молодец.
Хрень полная, жители останавливают пьяного водителя маршрутки и вызывают полис....
А сам полис работает только в кустах и по рейдам?
Лично сам видел как машина авто полиции спокойно проехала мимо затонированной  в хлам колымаги. то, рейд сегодня по детским сиденьям и обязаловка - утром с похмелья ловить?
На глазах гибдд превышают скорость, но у них план - пешеход.
Какой идиот такую практику ввел?
    29.08.2017 20:52
    1 | 0

    • Antosha 
      а за превышение они теперь не могут штрафовать...
только с камер фиксации стационарных. ибо взяточничество было..
вон они раньше в Поддубках, Заволжском "стреляли", а теперь их и след простыл...
      29.08.2017 21:03
      0 | 0
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