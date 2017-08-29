Под Тверью пассажиры скрутили пьяного водителя автобуса

Инцидент произошел на 189 км трассы «Россия», где поворот на Мермерины. Заказной автобус компании-перевозчика «ТрансАвто» вез пассажиров из Твери в Вышний Волочек. Во время движения люди поняли, что водитель пьян, и решили, что не хотят рисковать собственными жизнями.

Как рассказал на месте происшествия инспектор ГИБДД, пассажиры самостоятельно заставили водителя остановиться, так как почувствовали от него резкий запах алкоголя. Одна из пассажирок позвонила в полицию, на место тут же выехал экипаж ДПС. Пассажиры пытались удержать водителя, но тот убежал куда-то в поля.

Полицейские нашли беглеца и привели его в патрульный автомобиль для оформления документов.

- Мы позвонили перевозчику, сообщили о произошедшем, перевозчик дал другой транспорт с трезвым водителем. Все пассажиры ( 8 человек) в объяснительных написали, что задержали водителя потому, что от него сильно пахло алкоголем. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Водитель Евгений тем временем вальяжно лежал в кресле патрульного автомобиля и был крайне удивлен тому, что сегодня он стал "звездой" у местных СМИ.

На вопрос ТИА - что пил он перед рейсом? - Евгений ответил, что пил молоко, а перегаром от него пахнет потому, что он принимал ...валокордин. Мужчина уверил, что перед рейсом его осматривал врач и дал добро на отправление в дорогу.