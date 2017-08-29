В Тверской области задержали подростков - дачных воров

В период с 23 по 25 августа 2017 года 14-летний житель поселка Пено с тремя знакомыми, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, разбили стекло в оконной раме дачного дома, расположенного в поселке, после чего проникли внутрь, откуда похитили имущество на сумму 3 тысячи рублей. В это же время несовершеннолетний со своими друзьями также проникли в соседний дом, сломав входную дверь, откуда похитили имущество на сумму 10 тысяч рублей.

Осташковский межрайонный следственный отдел возбудил два уголовных дела в отношении 14-летнего жителя поселка Пено по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По уголовным делам выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор доказательств.