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В Тверской области задержали подростков - дачных воров

29 Августа 2017 15:00
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В период с 23 по 25 августа 2017 года 14-летний житель поселка Пено с тремя знакомыми, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, разбили стекло в оконной раме дачного дома, расположенного в поселке, после чего проникли внутрь, откуда похитили имущество на сумму 3 тысячи рублей. В это же время несовершеннолетний со своими друзьями также проникли в соседний дом, сломав входную дверь, откуда похитили имущество на сумму 10 тысяч рублей.

Осташковский межрайонный следственный отдел возбудил два уголовных дела в отношении 14-летнего жителя поселка Пено по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По уголовным делам выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений,  сбор доказательств.

 

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Метки: дачные воры дачные кражи пено кража
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Комментарии (1)

  • konbur 
    Вот таким я бы драл задницы прилюдно на площади.
    29.08.2017 20:26
    0 | 0
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