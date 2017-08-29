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В Твери пройдут областные соревнования по шорт-треку

29 Августа 2017 13:46
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4-6 сентября в «Спортивном ледовом комплексе «Орбита» определят сильнейших спортсменов области по шорт-треку. Состязания пройдут в три дня. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки по 5 возрастным группам. Комплекты медалей будут разыграны в следующих группах:

1 группа – 2002 г.р. (до 30.06) и старше – старшая группа (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, старший возраст);

2 группа – с 01.07.2002 г.р. до 30.06.2004 г.р. – средний возраст

3 группа – с 01.07.2004 г.р. до 30.06.2006 г.р. – младший возраст

4 группа – с 01.07.2006 г.р. до 30.06.2008 г.р. – детский возраст

5 группа – с 01.07.2008 г.р. и младше – супердетский возраст

Победитель в каждой группе будет определяться по сумме набранных очков в троеборье.

Спортсменам необходимо показать свое мастерство на трех дистанциях:

- старшая группа и средний возраст: 1500м, 1000м, 500м

- младший возраст: 1000м, 500м, 333м

- детский возраст: 500м, 333м, 222м

- супердетский возраст: 333м, 222м, 111м

5 и 6 сентября пройдут командные эстафеты. Победители и призеры в троеборье и эстафете будут награждены медалями и дипломами.

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Метки: шорт-трек
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Комментарии (1)

  • horton 
    "супердетский возраст" - ???????
    29.08.2017 14:09
    0 | 0
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